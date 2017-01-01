Що робити з депутатами-прогульниками

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Щоб переконати депутатів ходити на всі засідання і брати найактивнішу участь у роботі комітетів, потрібно стимулювати найбільш чутливе їхнє місце

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Спикер Андрей Парубий призвал руководство фракций провести разъяснительную работу с народными депутатами по поводу прогулов работы. Фактически сыграв роль повара из известной басни, который воспитывал кота добрым словом и взывал к его кошачьей совести. А Васька слушал и продолжал вкусно чавкать украденным шматком мяса.

«Если бы кто-то сказал нам 3 года назад, что будет парламент впервые за историю независимости Украины с более чем 300 депутатами, поддерживающими проукраинское и проевропейское направление, и он не сможет работать из-за отсутствия дисциплины – никто бы не поверил», – пытался нащупать депутатскую честь и совесть глава Верховной Рады. Не знаю, удалось ли ему это. Практически уверен, что не удалось. И не потому что у многих честь и совесть атрофировались в качестве совершенно бесполезных качеств, вовсе нет. Просто потому что дергать человека за лучшее, что в нем есть часто неэффективно. Дергать нужно за более чувствительные органы.

Ситуация, для тех кто в теме, действительно парадоксальная. У нас не самый плохой парламент, особенно если сравнить с предыдущим или с воображаемым «Если бы выборы прошли в следующее воскресенье». Я не хочу сказать, что он хороший, зачем себя обманывать и прибегать к таким уже исключительно художественным сравнениям. Но он лучше, чем был. Вот только заставить этих замечательных людей подходить к делу ответственно и просто всегда ходить на работу пока еще никому не удалось заставить. А надо. Варианты решений, которые предлагают сами депутаты и чиновники пока вызывают только насмешки, а эффекта не дают.

Первое, что предложили в качестве меры воздействия – лишение зарплаты за прогулы. Логика понятна – на обычных людей это лекарство действует, а депутаты внешне очень похожи. Должно сработать. Увы, не сработало. Потому что те нардепы, для которых эта зарплата имеет значение как раз таки ходят на заседания и голосуют. А для богатых людей, которые появляются в Раде исключительно в дни голосования за свои лоббистские законопроекты такой штраф – комариный укус. У него утренняя чашка кофе стоит дороже, чем депутатская зарплата за день.

Вторым вариантом было предложение пристыдить народных избранников с помощью гласности. Публиковать не где-нибудь, а прямо в «Голосе Країни» список матерых прогульщиков. И пропросить СМИ поддержать эту кампанию и расшарить информацию среди читателей. Дело не хитрое, конечно, почему бы и не помочь? Вот только очередная попытка нащупать стыд у депутатов-прогульщиков ожидаемо ничем результативным не закончилась. Потому что стыд у них лежит рядом с совестью и от такого нащупывания не то чтобы не больно – даже не щекотно.

Чтобы убедить депутатов ходить на все заседания и принимать самое живое участие в работе комитетов, нужно стимулировать самое чувствительное их место. А это депутатский мандат. Все достаточно просто. Пропустил, например, пять заседаний без уважительной причины? Без всяких отдельных голосований и манипуляций с кворумом регламентного комитета – на выход. Или пропустил двадцать заседаний с уважительной причиной – то же самое. Потому что причину мы уважаем, но зачем тебе мандат, если при всем уважении ты ни хрена не можешь работать?

Если по партийным спискам прошел – вылетел из Рады и во фракцию вошел следующий списочник. Если мажоритарщик – объявляем в округе внеочередные выборы. И новоиспеченный безработный экс-депутат снова может принимать участие. И может победить. Но тут цена вопроса совсем другая. Победить на округе это совсем другие деньги в сравнении с зарплатой депутата. И совсем другие нервы. Так что дешевле проявить сознательность и трепетное отношение к трудовой дисциплине. Ротация, ротация и еще раз ротация. Вот работающий рецепт. Да, это стоит денег. Но мертвые души в Верховной Раде в конечном счете обходятся дороже.

Мне кажется, что мой проект почти идеален, эффективен и вполне себя оправдает. Единственный его недостаток заключается в том, что за этот неудобный депутатам закон должны проголосовать сами же депутаты. Как бы нам собрать в одном зале и в одно время 226 порядочных и ответственных людей с характерными значками? Может, кувыркающуюся зебру туда запустить, чтобы она их загипнотизировала?

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