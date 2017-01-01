У зв'язку з падінням рейтингу Путіна ФСБ вбиває своїх же громадян
- Сьогодні, 18:07
-
Розсилка
Кого керівництво Росії зробить винним у теракті в метро?
Мовою оригіналу
Кто устроил теракт в Питере? Какой на хрен ИГИЛ? Если судить по опыту, то ФСБ.
Они взрывали дома, чтобы привести ВВХ к власти, причем делали это так топорно, что их милиция вычислила практически сразу. Пришлось срочно закрывать дело и лить в головы людям бред про мифически кавказский след.
Что им скормят сейчас? Снова Чечня? Коварные американцы? Или был перехвачен телефонный разговор между исполнителем Антоном и куратором Геращенко? А может, во взрыве обнаружен след некоего Зоряна, а в Киеве вопрос курировал Шкиряк?
Самое смешное, если тут вообще есть что-то смешное, что все знают, что в связи с падением рейтинга Путина ФСБ убивает своих же граждан. Но местные проглотят все, что им расскажет вечером Киселев и ему подобные жабы.
Они вообще глотают все, что угодно...
Джерело: блог Кирила Сазонова