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    Думки вголос

    У зв'язку з падінням рейтингу Путіна ФСБ вбиває своїх же громадян

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 18:07
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    Теракт у метро Санкт-Петербурга
    Теракт у метро Санкт-Петербурга

    Кого керівництво Росії зробить винним у теракті в метро?

    Мовою оригіналу

    Кто устроил теракт в Питере? Какой на хрен ИГИЛ? Если судить по опыту, то ФСБ.

    Они взрывали дома, чтобы привести ВВХ к власти, причем делали это так топорно, что их милиция вычислила практически сразу. Пришлось срочно закрывать дело и лить в головы людям бред про мифически кавказский след.

    Что им скормят сейчас? Снова Чечня? Коварные американцы? Или был перехвачен телефонный разговор между исполнителем Антоном и куратором Геращенко? А может, во взрыве обнаружен след некоего Зоряна, а в Киеве вопрос курировал Шкиряк?

    Самое смешное, если тут вообще есть что-то смешное, что все знают, что в связи с падением рейтинга Путина ФСБ убивает своих же граждан. Но местные проглотят все, что им расскажет вечером Киселев и ему подобные жабы.

    Они вообще глотают все, что угодно...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія теракт ФСБ метро Путін путінський режим Чечня
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