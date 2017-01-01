Збори резервістів на Донбасі: капкан перед втечею Росії

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення про цей парад ідіотизму прийняли в Москві

Мовою оригіналу

Если птица выглядит, как утка, ходит, как утка и крякает, как утка – не стоит искать сложных объяснений. Скорее всего, это утка и есть. Бритва Оккама и все эти вещи. Но если человек выглядит, как идиот, говорит, как идиот, делает идиотско-свирепое лицо, размахивает воздушным шариком и пытается зайти к вам со спины – с выводами спешить не следует. Может он совсем не идиот. Или идиот, но с четкой инструкцией. И к шарику стоило бы присмотреться по внимательнее. Может это и не шарик вовсе. Так или иначе, спиной лучше не поворачиваться.

Итак, на днях в так называемой ДНР организовали в срочном порядке «военные сборы резервистов». Из разных городов области собрали 27 тысяч ранее не имевших отношения к боевикам мужчин, организованно вывезли на полигон под Шахтерском и позанимались ерундой. Выстроили в какую-то организованную толпу, произнесли речи, спели гимн ДНР, выдали тридцать автоматов на ответственное хранение и развезли по родным городам. Пообещав остальным раздать оружие по месту прописки. На случай внезапного наступления Украины. Кстати, могут реально раздать. В Военторге этого добра полно. Идиоты, честное слово. Во всяком случае, именно так к этому цирку отнеслись посторонние зрители. Или просто выглядят, как идиоты?

На самом деле в этой процедуре идиотизмом выглядит все сразу. Сборы, долгая дорога в Шахтерск, долгое построение, час речей и пения, а потом долгая дорога домой. Сожгли тонны бензина. Картинка для РашаТВ есть, но так себе по убедительности. Что касается «усиления боевой мощи армии ДНР», то это даже за гранью идиотизма. В случае наступления ВСУ, так называемые резервисты даже с оружием на дому особых проблем не создадут. И это если украинская армия попрет в лоб, а если будет высадка десанта сразу по ряду населенных пунктов, то так называемым резервистам лучше сразу спиливать мушки на выданных стволах. Чтобы потом не было так мучительно больно в процессе перевоспитания до прибытия правоохранителей. Действительно, выглядят, как идиоты.

На самом деле смешного тут вообще ничего нет. И если Захарченко окончательно впал в прострацию, то стоящие на ключевых позициях российские «отпускники» приказы выполняют четко и без всякой инициативы. Значит, решение про этот парад идиотизма приняли в Москве. И реализовали. То есть идиотизмом тут и не пахнет. Отсмеявшись, задаем себе простой вопрос – зачем Кремлю этот цирк с созданием резерва (и вероятным вооружением оного), если в военном смысле все эти силы проходят по категории «мясо». Ответ достаточно прост, но при этом не менее страшен. Мясо и есть. Для Украины.

Что делать кремлевским сценаристам с 27 тысячами взрослых мужиков, которые за три года не выехали в Украину, но и в боевики не записались? Замазать. Вписать в свое уравнение принудительно. Военные сборы. Резервисты. Под ружье в любой момент. Все просто. На боевые качества плевать. Можно заставить пройтись в потертом камуфляже с АК в руках на торжественном параде под камерами. Можно на неделю забрать охранять какой-то бессмысленный рубеж. А можно с этого самого рубежа бросить в наступление. Понятно, что профессионалам из ВСУ такие атакующие на один зуб, а артиллеристам вообще все равно кто там – дайте только координаты. Но ведь никто и не ставит себе целью успешное наступление. Все гораздо подлее, как это принято у Мордора.

Сценариев всего два. Первый, самый мягкий (и потому самый маловероятный, потому что с каких это кремлевским стратегам проявлять мягкость на оккупированной территории) это просто замазать 27 тысяч человек. Одеть форму. Заставить пройтись с оружием под камеры. Присягнуть ДНР. Официально оформить резервистами фейкового ополчения. Можно выплатить по паре тысяч премиальных. Юридически этого полностью достаточно. И если войскам и кураторам РФ придется срочно бежать с Донбасса, то это уже будет проблема Украины – что с ними делать?

Амнистию? А как их отличить от реальных врагов? По форме? Брал ли в руки оружие? Получал ли деньги? Ну, вы поняли набор формальных признаков и домашние заготовочки под них. Амнистия или всем или никому – юридически иначе сложно сформулировать. Или Украина простит всех, кто воевал против нее, или всех посадит. Кто не оценил масштабы, умножьте 27 тысяч на два – с женами. Это будет 54 тысячи людей, которые страдают из-за «Киевской Хунты». Жертвы, мать их за ногу. Добавьте смело еще детей – у кого-то нет, а у кого-то два. Если 81 тысяча, это мало (а это много даже с точки зрения вместительности тюрем), можете добавить братьев, сестер, соседа, друга, маму с тещей и тогда получите приблизительный масштаб проблемы. Эти люди надолго останутся одновременно гражданами Украины и ее врагами.

Теперь, когда все оценили масштаб проблемы, позволю себе напомнить, что это был мягкий сценарий. А если эту толпу разобьют на группы, усилят опытными «старшими товарищами» и бросят в наступление? Даже не на бессмысленный кровавый лобовой штурм укрепленных позиций, а на просачивание по обходным тропам? Конечно, рано или поздно наши их всех выловят. Кого-то отстрелят, кого-то задержат. И мы получим большое количество реальных военных преступников – и какая разница, что для большинства это первый боевой выход. И после ухода войск РФ из Донбасса эти люди-резервисты со своими семьями, друзьями и прочими соседями будут нашей проблемой. И простого решения вот так сразу не видно. Если человек выглядит, как идиот, действует, как идиот и говорит, как идиот… это еще ничего не значит. Он может быть хитрым подонком или идиотом, который выполняет чужой приказ…

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»