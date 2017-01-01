Не пускати Самойлову. Чому це рішення правильне

Лана Самохвалова Журналіст

Лана Самохвалова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Самойлова

З танком краще говорити з позиції сили

Мовою оригіналу

Так и знала, что будет истерика по поводу Самойловой.

Спросила сегодня Романа Цимбалюка, которого много лет знаю и уважаю. Уже ж в Москве лет 10 сидит.

- Рома, - говорю - наши старцы пишут, что надо ублажать ребенка и калеку. (Это цитата, пардон за неформат). Чего было Юлию не пускать? В Пост тем более?

Он полупечально улыбнулся и сказал.

- Оно того не стоит. Ситуация смоделирована так, что мы по-любому были бы в проигрыше. Пусти ее, это тянет новый виток провокаций и скандалов. Десант российских журналистов, мнимые провокации против «девушки» в коляске», мы бы обеспечили хор трансляторов событий «кровавой хунты». Не пустили бы, имеем хор обиженных и возмущенных. С танком лучше говорить с позиции силы. Правильно сделали.

Отлично поговорила с Ромой. Журналисты порой куда более интересные собеседники, чем профессиональные давальщики интервью. Скоро у нас выставим.

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