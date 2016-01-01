Сашко Лірник Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

Сашко Лірник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Різдво в зоні АТО

На замовлення 128 бригади написав вірш-вітання від українських воїнів своїм родинам і дітям до Різдва, Миколая і Нового року.

А вони, фронтовики, записали його і зняли відеокліп прямо в окопах.

Тепер, з їхнього дозволу, викладаю для вас усіх.

Наше, з бійцями вітання рідним з передка.

Фронтове Різдво

Тут не Закарпаття, тут інші закони,

Замітає снігом змерзлі терикони.

Тут сто двадцять восьма вгризлась у піски -

Грудьми захищаєм Опитне й Піски.

Наступає знову новорічний час,

Я в окопі темнім думаю про вас.

Автомат під боком з сталевим стволом,

Як ви там без мене в хаті за столом ?

Зірочка різдвяна вирушає в путь .

Думи ,мої, думи, не дають заснуть.

Як моя родина, як там доця й син?

Поруч побратими – я тут не один.

Захистим країну в цей тривожний час ,

Щоби мирне свято наступило в нас .

І про вас, рідненькі, тут не забуваєм –

Посилаєм з фронту свого Миколая !

Він в бронежилеті і у маскхалаті,

В берцях і у касці, та ще й з автоматом.

Усмішка весела, подарунки в торбі-

Діток українських привітає добре!

Під подушку в свято покладе зараня

Діткам - подарунки, а мамі вітання!

Наших всіх обійде, і на фронт вертає

Бо ми Україну разом захищаєм.

Тут росте ялинка, на ялинці – сніг.

Причепім гранати замість куль скляних.

Кулеметну стрічку, гільз зо два кіло -

Кращої ялинки в нас ще не було!

В бліндажі підземнім є дванадцять страв -

Сухарі й консерви - все смакує нам !

Зате вдома Дідух став на покутті,

На столі аж тісно від ковбас й куті.

Ви святкуйте й знайте – в цей різдвяний час

Захистить вас тато, тато любить вас.

Хоч війна, й окопи снігом занесло,

Завжди буде тато з вами на Різдво!

І як зійде Радість в небі й на землі,

То поставте чарку на столі й мені.

Нас всіх привітайте щиро , без забави -

Слава Україні і Героям Слава!

Мила і кохана, я тебе люблю,

Повернусь додому – всіх вас обійму!

Будем святкувати ворогу назло

Це найкраще в світі фронтове Різдво!

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