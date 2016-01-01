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    Думки вголос

    Фронтове Різдво

    • Сашко Лірник

      Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

    • Вчора, 07:21
    • Розсилка
    Різдво в зоні АТО
    Різдво в зоні АТО

    На замовлення 128 бригади написав вірш-вітання від українських воїнів своїм родинам і дітям до Різдва, Миколая і Нового року.

    А вони, фронтовики, записали його і зняли відеокліп прямо в окопах.

    Тепер, з їхнього дозволу, викладаю для вас усіх.

    Наше, з бійцями вітання рідним з передка.

    Фронтове Різдво

    Тут не Закарпаття, тут інші закони,

    Замітає снігом змерзлі терикони.

    Тут сто двадцять восьма вгризлась у піски -

    Грудьми захищаєм Опитне й Піски.

    Наступає знову новорічний час,

    Я в окопі темнім думаю про вас.

    Автомат під боком з сталевим стволом,

    Як ви там без мене в хаті за столом ?

    Зірочка різдвяна вирушає в путь .

    Думи ,мої, думи, не дають заснуть.

    Як моя родина, як там доця й син?

    Поруч побратими – я тут не один.

    Захистим країну в цей тривожний час ,

    Щоби мирне свято наступило в нас .

    І про вас, рідненькі, тут не забуваєм –

    Посилаєм з фронту свого Миколая !

    Він в бронежилеті і у маскхалаті,

    В берцях і у касці, та ще й з автоматом.

    Усмішка весела, подарунки в торбі-

    Діток українських привітає добре!

    Під подушку в свято покладе зараня

    Діткам - подарунки, а мамі вітання!

    Наших всіх обійде, і на фронт вертає

    Бо ми Україну разом захищаєм.

    Тут росте ялинка, на ялинці – сніг.

    Причепім гранати замість куль скляних.

    Кулеметну стрічку, гільз зо два кіло -

    Кращої ялинки в нас ще не було!

    В бліндажі підземнім є дванадцять страв -

    Сухарі й консерви - все смакує нам !

    Зате вдома Дідух став на покутті,

    На столі аж тісно від ковбас й куті.

    Ви святкуйте й знайте – в цей різдвяний час

    Захистить вас тато, тато любить вас.

    Хоч війна, й окопи снігом занесло,

    Завжди буде тато з вами на Різдво!

    І як зійде Радість в небі й на землі,

    То поставте чарку на столі й мені.

    Нас всіх привітайте щиро , без забави -

    Слава Україні і Героям Слава!

    Мила і кохана, я тебе люблю,

    Повернусь додому – всіх вас обійму!

    Будем святкувати ворогу назло

    Це найкраще в світі фронтове Різдво!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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