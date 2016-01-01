Фронтове Різдво
- Вчора, 07:21
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Розсилка
На замовлення 128 бригади написав вірш-вітання від українських воїнів своїм родинам і дітям до Різдва, Миколая і Нового року.
А вони, фронтовики, записали його і зняли відеокліп прямо в окопах.
Тепер, з їхнього дозволу, викладаю для вас усіх.
Наше, з бійцями вітання рідним з передка.
Фронтове Різдво
Тут не Закарпаття, тут інші закони,
Замітає снігом змерзлі терикони.
Тут сто двадцять восьма вгризлась у піски -
Грудьми захищаєм Опитне й Піски.
Наступає знову новорічний час,
Я в окопі темнім думаю про вас.
Автомат під боком з сталевим стволом,
Як ви там без мене в хаті за столом ?
Зірочка різдвяна вирушає в путь .
Думи ,мої, думи, не дають заснуть.
Як моя родина, як там доця й син?
Поруч побратими – я тут не один.
Захистим країну в цей тривожний час ,
Щоби мирне свято наступило в нас .
І про вас, рідненькі, тут не забуваєм –
Посилаєм з фронту свого Миколая !
Він в бронежилеті і у маскхалаті,
В берцях і у касці, та ще й з автоматом.
Усмішка весела, подарунки в торбі-
Діток українських привітає добре!
Під подушку в свято покладе зараня
Діткам - подарунки, а мамі вітання!
Наших всіх обійде, і на фронт вертає
Бо ми Україну разом захищаєм.
Тут росте ялинка, на ялинці – сніг.
Причепім гранати замість куль скляних.
Кулеметну стрічку, гільз зо два кіло -
Кращої ялинки в нас ще не було!
В бліндажі підземнім є дванадцять страв -
Сухарі й консерви - все смакує нам !
Зате вдома Дідух став на покутті,
На столі аж тісно від ковбас й куті.
Ви святкуйте й знайте – в цей різдвяний час
Захистить вас тато, тато любить вас.
Хоч війна, й окопи снігом занесло,
Завжди буде тато з вами на Різдво!
І як зійде Радість в небі й на землі,
То поставте чарку на столі й мені.
Нас всіх привітайте щиро , без забави -
Слава Україні і Героям Слава!
Мила і кохана, я тебе люблю,
Повернусь додому – всіх вас обійму!
Будем святкувати ворогу назло
Це найкраще в світі фронтове Різдво!