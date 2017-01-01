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    Думки вголос

    «Євробачення» у Києві та квитки російською мовою

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Сьогодні, 18:33
    • Розсилка

    Чооорт! От як тут будеш пухнастою? Тут уже й мідяки в мордяку не допоможуть, тут уже треба лопатою по голові!

    Ви уявляєте квитки у Франції португальською, а в Італії німецькою? Ну, де ви, талєрантні українці, які мене звинувачують у піарі і розказують, українці повинні все робити лагідно, щоб усім сподобалося? Де ви зі своєю лагідністю?

    Підіть і лагідно зробіть так, щоб квитки на Євробачення стали українські! Українською мовою! Щоб ті квитки на згадку повезли європейці додому. Через вас оце все, через лагідних і толєрантних! До дупи всіх!

    Хто знає, де той офіс concert.ua? Треба піти і його спалити до бісу. Не розуміють вони лагідно. Треба тільки дубасити. Тільки силу вони розуміють, козляри.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Євробачення мова українці українська мова
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