«Євробачення» у Києві та квитки російською мовою
- Сьогодні, 18:33
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Розсилка
Чооорт! От як тут будеш пухнастою? Тут уже й мідяки в мордяку не допоможуть, тут уже треба лопатою по голові!
Ви уявляєте квитки у Франції португальською, а в Італії німецькою? Ну, де ви, талєрантні українці, які мене звинувачують у піарі і розказують, українці повинні все робити лагідно, щоб усім сподобалося? Де ви зі своєю лагідністю?
Підіть і лагідно зробіть так, щоб квитки на Євробачення стали українські! Українською мовою! Щоб ті квитки на згадку повезли європейці додому. Через вас оце все, через лагідних і толєрантних! До дупи всіх!
Хто знає, де той офіс concert.ua? Треба піти і його спалити до бісу. Не розуміють вони лагідно. Треба тільки дубасити. Тільки силу вони розуміють, козляри.
Джерело: блог Лариси Ніцой