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    Думки вголос

    Чи треба роздавати українські біометричні паспорти жителям Донбасу і Криму?

    • Максим Михайленко

      Журналіст

    • Сьогодні, 20:16
    • Розсилка
    <span>Безвізовий режим для громадян України</span>
    Безвізовий режим для громадян України

    Навіщо влаштовувати свято для тих, хто його зовсім не заслужив?

    Мовою оригіналу

    СТОП-СТОП-СТОП

    Вот эти все радости о потоке желающих получить украинский биометрический паспорт с оккупированных территорий (АРК и ОРДЛО) - они очень преждевременные.

    Во-первых, а что, кто-то сомневался, что ватник есть недалекий предатель, который бегает туда-сюда, стараясь угадать, за кем сила? Сегодня сила за Украиной.

    Во-вторых, мы несем ответственность за законопослушность своих граждан на территории зоны Шенгенского соглашения и тех стран, которые параллельно решению ЕС отменяют визы. В том числе и за этих так называемых «сограждан».

    Поэтому, в-третьих, я считаю, что бесконтрольную раздачу биометрических паспортов аппликантам с пропиской на оккупированной территории необходимо приостановить, а жесточайшую фильтрацию - ввести. А именно - «потеряшки» и прочие хитров*****ные должны пройти специальный тест на лояльность Украине с видеофиксацией. Сколенвстан им - и точно также в оккупированных частях Молдовы и Грузии - вовсе не за просто так раздавал паспорта с курицей-мутантом, а как подтверждение факта измены своей Родине. Вот так-то.

    Я вовсе не против перебежчиков, они полезны. Но нечего устраивать праздник для тех, кто его вовсе не заслужил, и более того, убил или помог убить немало своих сограждан чтобы этот праздник предотвратить в интересах врага. Не надо быть лохами - вот такое мое мнение.

    Джерело: блог Максима Михайленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    безвізовий режим ЄС Крим Донбас паспорт ОРДЛО
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