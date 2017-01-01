Чи треба роздавати українські біометричні паспорти жителям Донбасу і Криму?

Максим Михайленко Журналіст

Максим Михайленко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безвізовий режим для громадян України

Навіщо влаштовувати свято для тих, хто його зовсім не заслужив?

Мовою оригіналу

СТОП-СТОП-СТОП

Вот эти все радости о потоке желающих получить украинский биометрический паспорт с оккупированных территорий (АРК и ОРДЛО) - они очень преждевременные.

Во-первых, а что, кто-то сомневался, что ватник есть недалекий предатель, который бегает туда-сюда, стараясь угадать, за кем сила? Сегодня сила за Украиной.

Во-вторых, мы несем ответственность за законопослушность своих граждан на территории зоны Шенгенского соглашения и тех стран, которые параллельно решению ЕС отменяют визы. В том числе и за этих так называемых «сограждан».

Поэтому, в-третьих, я считаю, что бесконтрольную раздачу биометрических паспортов аппликантам с пропиской на оккупированной территории необходимо приостановить, а жесточайшую фильтрацию - ввести. А именно - «потеряшки» и прочие хитров*****ные должны пройти специальный тест на лояльность Украине с видеофиксацией. Сколенвстан им - и точно также в оккупированных частях Молдовы и Грузии - вовсе не за просто так раздавал паспорта с курицей-мутантом, а как подтверждение факта измены своей Родине. Вот так-то.

Я вовсе не против перебежчиков, они полезны. Но нечего устраивать праздник для тех, кто его вовсе не заслужил, и более того, убил или помог убить немало своих сограждан чтобы этот праздник предотвратить в интересах врага. Не надо быть лохами - вот такое мое мнение.

Джерело: блог Максима Михайленка

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