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    Думки вголос

    Ми ще не розгромлені: у нас самих, наша вічна весна

    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 17:15
    • Розсилка

    Якщо ти не хочеш, аби твій народ приєднався до інших народів, які вже не існують на мапах, ні на мить не забувай, де ти живеш

    У світі, де кров праведних, героїв і мрійників ллється понуро й безглуздо.

    Де душогуби та ошуканці не соромляться виявляти свою песиголову сутність.

    Де страх повзе чорними спазмами і стискає горло, а мужність покидає найсміливіших.

    Де чесність та відвертість стали марудним ремеслом блазнів.

    Де добрі, щирі та скромні люди навіки приречені бути безпритульні серцем.

    Де безпредметний культ терпіння і жертви дусить героїзм в ембріональному вигляді.

    Де зранену правду і твердість присяги душить безхребетна риторика і порожні погрози.

    Де виродки з волохатими серцями та рівнем інтелекту, як у трамвайної рейки, тріумфують з постійністю, що присоромлює гравітаційні константи.

    Де найкращі сподівання сповиваються бур'янами реальності та проростають отруйними квітами брехні та корупції.

    Де океан керованої протоплазми спокійно і без метушні переважить будь-яку пасіонарну істерику.

    Де ти приречений бути свідком величних задумів, що з прикрою регулярністю провалюються під лункі аплодисменти різної погані.

    Де скромні ангели, готові до атаки й оборони водночас, падають розстріляні в спину на темні левади смутку.

    Де ватна інертність, чорна райдуга відчаю і німби доларового кольору спопеляють мирну надію.

    Де легше задихнутися жахом прийдешнього, аніж вирватись з лабіринтів смутку.

    І попри це - ми ще не розгромлені.

    Тільки там, у нас самих, наша вічна весна.

    Вона йде до нас із глибини віків, щоб попри ніч здобути день.

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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