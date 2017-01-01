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    Думки вголос

    Майдан, який закінчився поразкою

    • Наталія Іщенко

      Аналітик

    • Сьогодні, 22:42
    • Розсилка

    Белград, 9 березня 1991 року.

    Якби протeстувальникам вдалося скинути Мілошeвича, можливо, в Югославії нe було б війни і сотні тисяч (!) людeй були б живі...

    9 березня 1991 року 100 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці столиці СФРЮ, Белграда, протестуючи проти режиму Слободана Мілошевича. Їм протистояли 10 тис. озброєних силовиків, які застосували кийки, сльозогінний газ і водомети. До міста увійшли танки. Запекле протистояння тривало кілька годин. Центр міста піддався руйнуванню, двоє людей - демонстрант і поліцейський - загинули, 114 осіб - 58 силовиків і 86 громадян - були поранені, 158 учасників акції арештовані.

    Владі Югославії вдалося придушити протест.

    Через кілька місяців у країні почалася війна - спочатку в Словенії, потім і в Хорватії, Боснії, Косові... Скинути Мілошевича вдалося тільки після масової акції протесту в Белграді 5-6 жовтня 2000 року.

    З 1991 по 2000 рік, в останні 10 років правління Мілошевича, на території колишньої Югославії загинули сотні тисяч людей і сотні тисяч стали біженцями. Бойові дії завдали колосальних збитків інфраструктурі і промисловості регіону, а економіка Сербії була практично повністю зруйнована санкціями. Зрештою СФРЮ як єдина держава припинила своє існування.

    Сьогодні, згадуючи день, з якого почався демонтаж режиму Мілошевича, балканські ЗМІ задаються питанням: чи можна було уникнути жахіть, що спіткали Югославію, якби 26 років тому протест у Белграді завершився поваленням влади?

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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