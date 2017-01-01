Розтяжка для президента. Кого підтримає Порошенко?

Мустафа Найєм Народний депутат

Мустафа Найєм

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Петро Порошенко

Вибір у Петра Порошенка невеликий: підтримати громадянське суспільство або встати на сторону свого оточення

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Спикер парламента Андрей Парубий передал президенту законопроект с поправками к закону о противодействии коррупции.

Выбор у Петра Порошенко небольшой: поддержать гражданское общество и тех, кто требует от чиновников отчет за растрату государственных средств или встать на сторону своего окружения и поддержать тех, кто эти средства разворовывает.

Если я правильно все понимаю, Петр Порошенко склоняется к подписанию законопроекта. Это красная линия, которую, как мне кажется, глава государства не чувствует и не понимает.

Подписание поданного законопроекта без внесения неотложных изменений и гарантии его принятия в зале станет началом войны с гражданским обществом. И если президент не услышит и эта война будет развязана, обвинять в ней будут лично Петра Порошенко; и политические потери будут тоже только его. При этом авторов поправок забудут, фамилии «умных» советников уже через неделю канут в недрах интернета, а вот президента, вооружившего коррупционеров против общества запомнят.

Подпись Петра Порошенко под этим законом станет еще одной баррикадой на пути ко второму сроку. Только ирония в том, что условный Сергей Пашинский из «Народного фронта» во второй тур президентских выборов не рвется, а конкретный Петр Порошенко туда очень хочет.

Исправить ситуацию можно только ОДНОЗНАЧНЫМ сигналом - отменой принятых поправок, не касающихся защиты прав военнослужащих. Способов защиты военнослужащих как минимум два - во-первых, отдельное разъяснение НАЗК, а во-вторых, соответствующий закон может быть принят позже и поскольку он будет расширять права участников АТО, он будет иметь обратную силу.

Открытую жесткую критику абсурдных правок в закон о противодействии коррупции уже высказали посольства США, Великобритании, Канады, Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханес Хан, Сопредседатель Парламентской ассамблеи EURONEST Ребекка Хармс. Помимо этого отдельную общую позицию готовят послы стран G7, и, насколько мне известно, жесткую позицию следует ожидать также от МВФ.

Ждем результатов встречи президента с представителями общественных организаций. Надежда на здравый смысл и инстинкт самосохранения.

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