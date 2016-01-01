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    Думки вголос

    Що робити з «Приватом»? Завдання для влади

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • 20 Грудня, 10:59
    • Розсилка

    Кілька слів про «Приват». У плані дискусії. Після того, як трохи вляглися пристрасті

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    Сохранить его в том виде, как он есть, не получится. Я в этом убежден. В той дыре, которую толком ещё никто не посчитал, утонет всё живое, что там есть.

    И финансово, и организационно. Я бы разделил банк на три части. В первую передал бы все плохие корпоративные кредиты и кредиты Коломойского и других бывших акционеров. Предварительно дооформив от них все залоги и все поручительства.

    И поставив во главе правление из шустрых прокуроров и следователей. Не наших, естественно. Шучу. Или нет.

    Здоровый корпоративный блок, который достаточно автономен и не критичен для банка без проблем можно было бы присоединить к любому из существующих госбанков кроме Ощада. Либо продать на рынке. Третий блок - розница, собственно ядро и самое ценное, что есть в бизнесе «Привата» сейчас.

    Работа с физическими лицами и малым и средним бизнесом. Его нужно развивать как отдельный большой банк. Холить и лелеять. Сохранить отделения и персонал. Ни в коем разе нельзя присоединять к Ощаду. Это два банка с разной корпоративной культурой.

    В итоге получится всё равно Ощад. Из розничного банка трудно украсть что-то, кроме скрепок. Значит, он будет развиваться. Его нельзя продать сегодня, но его можно продать завтра. Дорого.

    В него не трудно найти инвесторов. А пока пусть бы развивались как минимум два полноценных розничных банка, конкурируя и подталкивая друг друга на рынке. То, о чем я написал выше, делать, естественно, непросто. Но изобретать велосипед не нужно. Опыт в мире накоплен достаточный.

    После банковского кризиса 2008 года очень многие западные банки были реформированы таким образом.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Приватбанк
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