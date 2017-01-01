Повзуча анексія Грузії російськими маріонетками

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швидке зближення Грузії з ЄС і НАТО дратує Москву: вона як і раніше фінансує Сухумі і Цхінвалі, вимагаючи від них раболіпства і слухняності

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Спустя полгода после победы Бидзины Иванишвили и его коалиции «Грузинская мечта», в июне 2013 года, российские войска, дислоцированные в оккупированной «Южной Осетии», у сел Дици и Гвани Горийского и Карельского районов передвинули колючую проволоку, обозначающую «государственную границу», на триста метров вглубь Грузии. По мнению марионеточных властей Цхинвали, «действия российских пограничников нисколько не затрагивают суверенитет соседней Грузии, а все работы по фиксации границы проходят в соответствии с законодательством Южной Осетии». Иванишвили тогда заявил: «Это недоразумение и это не является позицией центра России».

С того времени российские пограничники расширяли территорию оккупации неоднократно: в 2015 году в результате установки новых «пограничных» указателей у сел Цителубани и Орчосани часть нефтепровода Баку-Супса оказалась на территории, не подконтрольной Тбилиси, один из указателей непризнанной границы был передвинут ближе к центральной автомагистрали Грузии, соединяющей Восточную и Западную Грузию. Призывы официального Тбилиси прекратить ползучую оккупацию вызывали одинаковую реакцию российского МИД: «Любые проблемы, связанные с прохождением линии границы, надлежит обсуждать с югоосетинской стороной, которая, кстати, неоднократно заявляла о готовности к диалогу по вопросам делимитации и демаркации». То есть, передвигают границу российские пограничники, но получается, что командует ими «южноосетинская сторона», которая таким образом шантажирует власти Грузии и склоняет их к переговорам с сепаратистами.

Когда Бидзина Иванишвили решил заниматься политикой, им лично или кем-то из политтехнологов была сформулирована позиция в отношении оккупированных территорий – «ключ к объединению с Абхазией и Южной Осетией лежит в Грузии, которая «должна построить истинно интересную страну, привлекательную для абхазов и осетин с точки зрения и демократии, и экономики». Что касается России, то Иванишвили выступает за восстановление территориальной целостности Грузии, при этом, по его мнению, «обсуждение проблемы территорий не должно препятствовать дружеским отношениям с Россией, а все отношения с Абхазией и Южной Осетией должны развиваться на мирной основе». Иными словами, Россия, по мнению Иванишвили, должна сама отдать захваченные земли, если этого захотят в Абхазии и «Южной Осетии».

Что делают в ответ «миролюбивым» посылам Иванишвили в Москве? Там отвечают: «В Тбилиси прекрасно знают, что никакого «передвижения границы» нет и не было. Грузинской стороне пора определиться – намерена ли она следовать позитивной логике оздоровления отношений с Россией, или же будет и впредь прибегать к провокационным выдумкам». Иванишвили был премьер-министром Грузии всего 13 месяцев, ушел в отставку, а перед этим еще раз сказал: «То, что происходит, очень неприятно, и, по правде говоря, непонятно, так как я думал, что между новыми властями и Россией будут развиваться другие отношения. Мы ничего не жалели для урегулирования ситуации. Для меня очень неожиданно».

Теперь уже неожиданной оказалась жизнь для жителей грузинских сел вблизи линии оккупации: несколько кладбищ, садов и полей в некоторых селах оказались разрезанными ключей проволокой пополам. Люди не испытывали трудности до 2008 года, хотя в Цхинвали была марионеточная власть, весь Цхинвальский регион был примерно поровну разделен – грузинские села были под контролем Тбилиси, осетинские – под влиянием России. Грузия построила в своей части магазины, школы, больницы, кинотеатры, куда осетины с удовольствием приходили, но после войны все изменилось. Все грузинские села были разрушены, часть бульдозером сравнены с землей.

По всей видимости, планы России подразумевали под оказанием помощи «мирно спящему Цхинвали» захват всей Грузии, как и спустя шесть лет та же участь ожидала Украину. Поскольку план не удался, то назло коварному Тбилиси были признаны «независимыми» сепаратистские Абхазия и «Южная Осетия». Правительство Саакашвили и после этого не унималось – в Тбилиси приезжают лидеры многих стран, заявлявших о поддержке страны в интеграции в ЕС и НАТО, темпы строительства Батуми и восстановления других городов стали настолько впечатляющими, что у Кремля появилось желание остановить развитие Грузии войной.

Так в грузинской политике появился Иванишвили, который полагал, что ему удастся задобрить Кремль поставками вина и мандаринов, а также ласковыми словами о «многовековой» дружбе. Вскоре в Москве догадались, что ждать от Грузии возвращения в СНГ, вступления в ОДКБ и прочие шаги подобострастия уже не придется, и продолжили прежнюю политику аннексии. Тбилиси по инерции улыбается Москве, когда оттуда доносятся обещания отменить визовый режим, «Грузинской мечте» так и не удалось хотя бы немного изменить ситуацию с оккупированными территориями. Напротив, хронологически ползучая аннексия продолжилась сразу же после того, как 25 февраля 2013 года Грузия получила план действий по либерализации визового режима с ЕС, а 27 июня 2014 года в Брюсселе состоялось подписание Соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом.

Теперь уже раздражение Москвы было открытым: кажется, в Кремле окончательно поняли, как их провели с «Грузинской мечтой», что за это время без Саакашвили Грузия успела интегрироваться в европейские структуры больше. 9 марта 2016 года Европейская комиссия внесла предложение в Совет Европейского союза и Европейский парламент об отмене туристических виз для граждан Грузии, имеющих биометрические паспорта, путем внесения Грузии в список стран, граждане которых имеют право путешествовать без виз по странам Шенгенского соглашения. 3 февраля 2017 года Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии, а спустя три недели Совет ЕС поддержал введение безвизового режима с Грузией.

Согласно социологическим исследованиям американского Республиканского института (IRI), 90 процентов населения Грузии одобряет вступление страны в ЕС, 82 процента одобряют вступление страны в НАТО и 73 процента считают главной угрозой для Грузии Россию. Результаты удивили даже грузинских экспертов, которые каждый день комментируют события, но никто не ожидал, что за четыре с лишним года «Грузинской мечты» ее попытки сгладить отношения с Москвой в результате добились противоположной цели – грузины не любят, когда их заставляют кого-то любить насильно.

«Грузинская мечта» попала в ситуацию, которую обычно называют «хотели, как лучше, а получилось, как всегда»: стремление не обижать Россию и «не оскорблять, как это делал Саакашвили» оказалось бесполезным делом, жители Грузии прекрасно помнят, что с помощью России 350 тысяч человек были изгнаны из Абхазии, в 2008 году к ним присоединились беженцы из «Южной Осетии». К тому же в обеих оккупированных частях Грузии находятся российские войска, а Кремль ведет политику ассимиляции, в которой когда-то с подачи российских политиков абхазы и осетины обвиняли официальный Тбилиси.

Быстрое сближение Грузии с ЕС и НАТО раздражает Москву: она по-прежнему финансирует марионеточные власти Сухуми и Цхинвали, требуя от них раболепия и послушания. В Абхазии с подачи московских кураторов ограничили передвижение людей через линию оккупации, в «Южной Осетии» периодически обсуждают вопрос о вхождении в состав России, хотя вряд ли после истории с Крымом Кремль пойдет на такой шаг. Тогда марионетки задумали переименовать территорию в «республику Южная Осетия-Алания», вызвав насмешки историков. Древние кочевники аланы жили на огромной территории – от побережья Черного моря до Приуралья, а их предки скифы и сарматы – в Центральной Азии, участвуя в этногенезе многих районов, в том числе и северокавказских. Попытка представить осетин единственными потомками аланов смешна и антинаучна, но нравится Москве как возможность не ослаблять напряжение между народами.

Конечно, путинское руководство вряд ли в ближайшее время ослабит удавку и попытается продолжить политику ползучей аннексии. Но делать это Кремлю все сложнее и сложнее: экономика России находится в плачевном состоянии и марионеточные режимы уже ощущают опасность остаться без средств на существование. Поскольку они так и не смогли, а точнее, Москва им не позволила стать экономически самостоятельными, то все может рухнуть в один момент. Но пока власти России пытаются контролировать остатки бывшей империи. На 9 апреля запланированы выборы «президента Южной Осетии» как еще одна возможность утвердиться на чужой земле.

Джерело: Крим.Реалії

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