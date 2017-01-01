Як зацікавити абхазьких сепаратистів Європою?

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Абхазія

У відносинах між Тбілісі і окупованою Абхазією, швидше за все, можливий практичний умисел

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В середине марта Евросоюз опубликовал видеоролик на абхазском языке, в котором рассказывается о том, как воспользоваться правом безвизового въезда в Европу для граждан Грузии. В Фейсбуке и других социальных сетях этот ролик распространили не только этнические грузины, но и абхазы, в том числе и на оккупированной территории. Однако обычно словоохотливые абхазские пользователи, в штыки принимающие любое предложение Тбилиси, эти публикации обходят стороной, как будто не замечают.

Зато не молчит Москва – и официальные чиновники, и пропаганда – на любое предложение Тбилиси они отвечают резкими публикациями и ехидными комментариями, постоянно подчеркивая, что обсуждать «независимый статус» Абхазии не намерены. Сразу после принятия решения о предоставлении Грузии «безвиза» оккупационные власти Абхазии приняли решение закрыть пропускные пункты через административную границу, чтобы люди не смогли переходить вглубь Грузии за покупками и по личным делам. Даже объявили о том, что обнаружено около одной тонны продуктов с грузинской маркировкой, которые подлежат уничтожению.

У жителей Абхазии и Кремля разное отношение к Европе, которое Москва хочет снивелировать – раз у нас с Европой плохие отношения, то у вас они будут такими же, помните, кто вас содержит. Часть абхазской политической «элиты», конечно, хотела бы, чтобы Абхазия стала настоящей страной, чтобы их везде принимали как своих, чтобы в Абхазию приезжали туристы из разных стран, в том числе и из Европы. Но ничего не получается: Грузия по-прежнему оказывает давление на правительства стран, если там случайно оказывается какая-нибудь группа из Абхазии, которая называет себя официальной делегацией. И, судя по позиции Евросоюза и правительств европейских стран, ожидать послабления для оккупированной Россией территории не следует, его просто не будет, и чем быстрее Грузия интегрируется с ЕС, тем меньше будет шансов у абхазов передвигаться по миру.

После публикации видео и многочисленных комментариев МИД Грузии в социальных сетях любые, хотя и немногочисленные, попытки рассказать о возможности воспользоваться правом гражданина Грузии в оккупированной Абхазии вызывают резкую реакцию. Как, например, эта: «Arnold Dzari-ipa: Уважаемая Нино, прочитав ваши комментарии, хочу спросить вас: Вы с какой целью публикуете в абхазской группе информацию о стоимости авиабилетов в Грузии? По-моему, ваша цель очевидна – привлечь внимание абхазской аудитории этими дешевыми билетами, чтобы те хлынули в Грузию. В таком случае, вынужден вас сразу огорчить, для нас неприемлемы такие идеи, как ездить во вражескую страну, принимать гражданство и покупать авиабилеты. Так знайте, что ваша идея обречена на провал!»

16 марта бюджетная газета «Республика Абхазия» опубликовала интервью с сопредседателем от Евросоюза на международных Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье Гербертом Зальбером, который на вопрос о возможности решить проблему с поездками граждан Республики Абхазия в страны Евросоюза с абхазскими паспортами в качестве проездного документа ответил, что «это тоже связано со статусом вашей республики, и, наверное, я и здесь не вижу возможности для выхода из этого положения на политическом и юридическом уровне». Казалось бы, жителям Абхазии давно разъяснили – ваша судьба не зависит от международных организаций, поскольку территория оккупирована Россией и там находятся российские войска, то статус никто не будет менять во вред Европе.

В начале года Министерство по делам примирения и гражданского равноправия объявило о «программе мирной политики Грузии», состоящей из восьми пунктов, три из которых предусматривают предоставление жителям оккупированных территорий услуг, связанных не только с получением паспортов, в том числе и нейтральных, но и медицинского обслуживания, возможностью учиться в лучших университетах страны, пользоваться внутренним потребительским рынком. Реальная ситуация в Абхазии такова, что абхазская медицина находится в катастрофическом состоянии, а российская непомерно дорогая. Такая же ситуация и на продовольственном рынке, когда значительную часть товаров в Абхазию нелегально доставляют из грузинских городов.

На самом деле попытки предложить абхазам услуги предпринимались еще правительством Михеила Саакашвили, который проблеме реинтеграции уделял особое внимание. 24 января 2008 года была создана правительственная структура – Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, заменившая Министерство по вопросам урегулирования конфликтов. Правительство «Грузинской мечты» изменило название на Министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия. Еще при Саакашвили марионеточным властям Абхазии предлагались разные формы реинтеграции, были открыты возможности для бесплатного медицинского обслуживания и образования.

В 2011 году парламент Грузии утвердил положение о «нейтральном паспорте Грузии», который бы дал возможность жителям Абхазии получать визы и ездить за границу, а чтобы не раздражать Россию, на документе не было никакого упоминания о принадлежности к Грузии, кроме того, что занесено в этот документ по требованию международных стандартов Международной Организацией Гражданской Авиации (ICAO) – это символ «GEO», который является обязательным для всех типов проездных документов. Первые же месяцы дипломатических усилий привели к тому, что Япония, Чехия, Литва, Латвия и Ирландия признали «нейтральный паспорт» и готовы были предоставлять по нему визы. На остальной территории Грузии этот паспорт также заменяет внутренний, являясь удостоверением личности.

Тогда, восемь-девять лет назад, из Абхазии тайком стали приезжать на лечение некоторые жители оккупированной территории, прежде всего из Гальского района. Оттуда же приезжали абитуриенты для поступления в тбилисские университеты. Нелегальная доставка продовольствия в Абхазию была всегда и ее объемы позволяли жителям оккупированной территории выживать. Теперь, судя по заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, «по сравнению с 2013 годом количество абхазов и осетин, которые воспользовались медицинским обслуживанием в Грузии, в 2016 году выросло в шесть раз». Два года назад, по ее же словам, количество воспользовавшихся услугами здравоохранения превысило 1110 человек, а за три года правительство потратило 7 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).

В селе Рухи Зугдидского района, в нескольких километрах от линии оккупации, построен огромный многопрофильный медицинский центр, рассчитанный на 220 коек, с тем, чтобы жители Абхазии могли им тоже пользоваться. В административном центре Самегрело в Зугдиди при помощи правительства США построен «Центр гепатита С», где население наряду со скринингом, консультацией врача, лечением сможет получить медикаменты. Для жителей Абхазии этот центр наиболее актуален, поскольку в регионе высокий уровень заболеваемости гепатитом, а лечение в России стоит баснословных денег.

Наконец еще одна услуга – теперь уже возможность закупать продукты и необходимые товары официально. Там же в селе Рухи на пяти гектарах построен многофункциональный торговый центр общей площадью в 10 000 квадратных метров из десяти зданий. Кроме магазинов, здесь работает почта, можно получить банковские услуги, а также оформить себе паспорт Грузии или получить «нейтральный паспорт». Вместе с медицинскими услугами власти Грузии приблизили жителей оккупированной территории ко всем достижениям реформ, начатых во время президента Саакашвили.

Ситуация с грузинскими оккупированными территориями отличается от Крыма и Донбасса, как, впрочем, нет двух похожих друг на друга конфликтов. Сразу же после оккупации Абхазии российской армией в 1993 году прежний президент Шеварднадзе надеялся на то, что Кремль освободит территории и будет способствовать миру и спокойствию. В 1995 году был подписан договор, включающий в себя несколько документов – о статусе российских военных баз, о правовой помощи, об урегулировании вопросов двойного гражданства. Шеварднадзе наивно верил в порядочность российских властей, которые так и не ратифицировали документы. Было потеряно много времени для интеграции, за эти годы с помощью российской пропаганды выросло целое поколение людей, которые считают российскую оккупацию «отечественной войной с Грузией».

Наверстывать упущенное тяжело, но есть надежда на то, что влияние окажут несколько факторов. Во-первых, родственные отношения и историческая близость народов, которые Кремль стравил, в буквальном смысле. В Тбилиси, к примеру, живут представители самых древних и почитаемых княжеских родов – Маршаниа, Авидзба, Ачба. Во-вторых, за последнее время в настроениях абхазских блогеров встречается недовольство пренебрежительным отношением россиян к абхазам. В-третьих, откровенное вмешательство Кремля в парламентские и президентские выборы. В-четвертых, безысходность ситуации, когда 25 лет назад лидеры сепаратизма провозглашали независимость, культурное и языковое возрождение, а на деле оказалось, что экономики в Абхазии нет, бюджет состоит из кремлевских подачек, абхазский язык как был так и остался кухонным. В абхазских пабликах уже можно встретить слова о бесперспективности будущего. Наконец, пятый фактор связан с экономическим положением оккупанта.

В отношениях между Тбилиси и оккупированной Абхазией, скорее всего, возможен практический умысел – возможность получить качественную и бесплатную для абхазов медицинскую помощь, детям дать хорошее образование в грузинских университетах, получить «нейтральный» или настоящий паспорт гражданина Грузии и ездить по миру, если есть необходимость. Грузинские эксперты не имеют однозначной позиции о перспективах реинтеграции, но многие склоняются к тому, что гласность и публичность в этом деле может только навредить. Поэтому в ближайшее время вряд ли станет известно точно, сколько жителей Абхазии получат или уже получили грузинские паспорта и готовы жить в такой же свободной и европейской стране, как их недавние соседи, друзья и родственники.

Джерело: Крим.Реалії

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