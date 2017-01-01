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    Думки вголос

    Обмежена любов іноземних інвесторів до банківського сектора України

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Сьогодні, 16:31
    • Розсилка

    Іноземці у банківський сектор вкладали гроші не тому, що раптово повірили в світле майбутнє

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    За прошлый год Украина получила $3.4 миллиарда прямых иностранных инвестиций. Практически 70% этих денег зашло в банковский сектор. Реальный сектор экономики получил ничтожный $1 миллиард. Этот миллиард и был той «ограниченной», но зато реальной любовью, которую к стране испытывали иностранные инвесторы.

    В банковский сектор вкладывали деньги не потому, что иностранцы внезапно поверили в светлое будущее. А потому, что находились перед выбором – либо дать «умереть» своей украинской дочке, либо «влить» в нее дополнительный капитал в надежде, что когда-то ситуация стабилизируется и убытки не будут такими катастрофическими как сейчас. Если бы можно было продать свое украинское «детище» не с такими значительными потерями, то многие бы иностранцы пошли бы на этот шаг. Но проблема в том, что желающих купить либо слишком мало, либо вообще нет. Именно поэтому банковский сектор страны смог получить почти $2.4 миллиарда. Но это не было любовью. И даже браком по расчету не было. Это был откровенный шантаж. Либо деньги в свой банк, либо потеря всей раннее сделанной инвестиции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Украинские владельцы банков оказались куда менее «пуганными» по сравнению со своими иностранными коллегами. Платить за свои банки и спасать их они не собирались. Они так и не сняли с себя последнюю рубаху, не отказались от «заводов и пароходов», красивых и дорогих яхт и вообще от всего того, что «было нажито непосильным трудом». Они остались верны себе. Жизненное кредо «по долгам платят только трусы» осталось неизменным. Но если один отказывается платить, а счет уже выставлен, то кто же этот другой кто добровольно согласится помочь? Ну, естественно, государство. А государство – это прежде всего его граждане. Тогда логичен вопрос: «Правильно ли «наезжать» на иностранные банки и не стоит ли параллельно «наехать» на собственником отечественных?»

    Джерело: блог Олега Устенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    економіка банки
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