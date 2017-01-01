Чи потрібно в Україні підвищувати пенсійний вік?

Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: espreso.tv Пенсійний вік

У наших захисників нинішнього пенсійного віку залишилося лише 2 аргументи

Ті, хто популістично виступав проти підвищення пенсійного віку кивали на РФ - там, мовляв, не піднімають, хоч в ЄС давно підняли приблизно до 65.

І ось тепер і РФ готує підняття пенсійного віку до 63.

Тепер у наших захисників нинішнього пенсійного віку залишається лише 2 аргументи:

ми проти підвищення, бо хочемо щоб економічна ситуація була найгіршою

ми проти підвищення, бо ми завжди проти всього що пропонують реалісти

... А от про скорочення робочого дня треба думати. Увесь світ не лише підвищує пенсійний вік, а й скорочує робочий день, часом до 6 годин. Цим уряди кажуть: живи і займайся улюбленими справами поза роботою вже зараз, не відкладаючи на пенсію.

Джерело: блог Олександра Бригинця

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