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    Думки вголос

    Чи потрібно в Україні підвищувати пенсійний вік?

    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 18:11
    • Розсилка
    Пенсійний вік
    Фото: espreso.tv
    Пенсійний вік

    У наших захисників нинішнього пенсійного віку залишилося лише 2 аргументи

    Ті, хто популістично виступав проти підвищення пенсійного віку кивали на РФ - там, мовляв, не піднімають, хоч в ЄС давно підняли приблизно до 65.

    І ось тепер і РФ готує підняття пенсійного віку до 63.

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    Тепер у наших захисників нинішнього пенсійного віку залишається лише 2 аргументи:

    • ми проти підвищення, бо хочемо щоб економічна ситуація була найгіршою
    • ми проти підвищення, бо ми завжди проти всього що пропонують реалісти

    ... А от про скорочення робочого дня треба думати. Увесь світ не лише підвищує пенсійний вік, а й скорочує робочий день, часом до 6 годин. Цим уряди кажуть: живи і займайся улюбленими справами поза роботою вже зараз, не відкладаючи на пенсію.

    Джерело: блог Олександра Бригинця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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