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    Думки вголос

    Суд в Гаазі: Путін офіційно виставив себе брехуном перед світом

    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 19:06
    • Розсилка

    Чуркін припинив існування саме тоді, коли РФ фактично оголосила його брехуном

    Путін намагався формально дотриматися місцевого законодавства і тому вимагав дозволу на введення військ в Україну.

    Для цього було оголошено про те, що Янукович просить ввести війська. Потім це прохання продублювали в Радбезі ООН. Тепер Росія заявляє, що ніякого листа не було.

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    Це хороша і вчасна заява. Вона демонструє всьому світу, що Путін може офіційно брехати, коли це потрібно. Вона підтверджує, що у РФ не було жодних формальних підстав до втручання у внутрішні справи України.

    Цікаво, що що заяву в ООН про заяву Януковича робив раптово померлий Чуркін. Мені не дивно, що Чуркін припинив існування саме тоді, коли РФ фактично оголосила його брехуном. Хтось сумнівається у випадковості?

    Джерело: блог Олександра Бригинця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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