Суд в Гаазі: Путін офіційно виставив себе брехуном перед світом

Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чуркін припинив існування саме тоді, коли РФ фактично оголосила його брехуном

Путін намагався формально дотриматися місцевого законодавства і тому вимагав дозволу на введення військ в Україну.

Для цього було оголошено про те, що Янукович просить ввести війська. Потім це прохання продублювали в Радбезі ООН. Тепер Росія заявляє, що ніякого листа не було.

Це хороша і вчасна заява. Вона демонструє всьому світу, що Путін може офіційно брехати, коли це потрібно. Вона підтверджує, що у РФ не було жодних формальних підстав до втручання у внутрішні справи України.

Цікаво, що що заяву в ООН про заяву Януковича робив раптово померлий Чуркін. Мені не дивно, що Чуркін припинив існування саме тоді, коли РФ фактично оголосила його брехуном. Хтось сумнівається у випадковості?

Джерело: блог Олександра Бригинця

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