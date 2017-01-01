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    Думки вголос

    Для путінської Росії перегони озброєнь - це, звичайно, смерть

    • Дмитро Орєшкін

      Російський політолог

    • Сьогодні, 06:26
    • Розсилка

    Протистояння США і Росії

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    Американская система так устроена, что от президента зависит многое, но не все. Особенно, если это касается оборонных тем. Там много ведомств, которые взаимно друг друга контролируют. И некомпетентность Трампа, а она не вызывает сомнение, он человек не сильно продвинутый в интеллектуальном смысле, но она вполне замещается наличием квалифицированных советников. Стратегическая идея Трампа – сделать Америку снова великой, то есть опять сделать ее мировым лидером. В частности благодаря опережающему развитию военных технологий. Для путинской России - это, конечно, смерть. Она не сможет соревноваться.

    Отставание усилилось даже по сравнению с Советским Союзом, когда он тоже на порядок отставал в оборонных технологиях. Хотя специалисты предпочитают говорить о другом. Но на самом деле было понятно, что оборонительные технологии оборонной системы требуют гораздо более высокого качества техники и технического решения технологий, чем наступательные. Одно дело бабахнуть ракетой и куда-нибудь она и долетит, а другое дело - засечь ее старт, вычислить траекторию и за полчаса найти место ее подлета и уничтожить в воздухе. То есть система ПВО требует сложных решений.

    У США эти решения есть, а Россия находится в узком коридоре возможностей, потому что ничего другого предложить не может. Она может только совершенствовать наступательную составляющую. А наступательная тоже имеет некоторые пределы. Как никрути, она все равно летит в космосе. И если есть развитые технологические методы ее вычисления, то с чем бы она не летела, ее все равно успевают перехватить.

    А улучшать качество наступательного вооружения – это тоже технологическое решения, которого нет и не будет. Это же не атомная бомба, которую можно украсть. И тут требуется не только знания, но и базовые технологии, которых нет.

    Так вот, начиная гонку вооружений, Трамп понимает, что он обречен ее выиграть. Для этого не надо быть большим специалистом. А Путин понимает, что обречен ее проиграть.

    Что касается геополитических хитростей, то это не такая уж и тонкая наука. Здесь тоже достаточно понимать, что из себя представляет Путин, Трамп и так далее. Думаю, что для украинского политического класса, который болезненно пережил расчленение страны, отделение Крыма и войну на Донбассе, Путин, как политик переоценивается. Его слишком сильно боятся. Это называется пуганая ворона куста боится. У Путина уже нет ресурса. Да, у него еще есть ресурсы, чтобы портить жизнь Украине, не отдавать Крым, а на наступление у него ресурсов нет.

    Но Путин действует так, как никто не ждет. И в этом его сила. Никто же не знал, что он первым в Европе нарушит международные договоренности и границы, в том числе признанные и Российской Федерацией. А он взял и нарушил. И никто не был готов, что Крым возьмут и отрежут.

    Путин его унес, очень доволен собой и не очень понимая, что после этого будет. Украина за пару месяцев успела создать армию и уже на Донбассе так не получилось. Проект "Новороссия" - сдулся и никто ничего не мог сделать. Теперь, когда Украина существенно усилилась, а мировое сообщество готово ждать от Путина чего угодно, новое обострение ситуации просто невозможно. Это будет означать новый цикл санкций, а Путин же рассчитывает на противоположное – на их снятие. Он рассчитывает, что с приходом к власти Трампа открылось новое окно возможностей, чтобы договориться. А договориться он может только за сохранения статус-кво. Продвигаться он не может. У него просто не хватает на это ресурсов.

    Все, что он смог сделать на донбасском направлении – он уже сделал. Теперь остается только подливать туда керосинчика, чтобы Украине жизнь медом не казалась. Но масштабная операция – это маловероятно. Санкции очень сильно подорвали российскую экономику. Экономика очень плохо себя чувствует. И начинать при этом новую какую-то эпопею – это значит быть абсолютным безумным. Люди тоже чувствуют ухудшение. Они же все думали, что вот после Крыма Россия станем сильнее, "русский мир" и все дела…

    Но пока ухудшение жизни можно объяснить происками врагов и пятой колоны, но все чаще люди начинают думать, а может это у Путина не все совсем идеально?

    Джерело: Обозреватель
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Путін Дональд Трамп
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