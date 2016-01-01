Як Навальний перетвориться на Путіна

Павло Казарін Журналіст

Павло Казарін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний

Навальний стане президентом Росії лише в тому випадку, якщо система призначить його новим «Путіним»

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Слова Алексея Навального о готовности бороться за президентское кресло в России стали тестом на здравомыслие. Нет никакого смысла обсуждать его программу, шансы или политическое будущее. Потому что во главе российской системы может быть лишь «владимир путин» – как бы его не звали.

И дело вовсе не в том, готов или не готов российский оппозиционер обнулить войну с Украиной, возвращать Крым и выводить войска из Донбасса. Российско-украинский сегмент соцсетей может сколько угодно тратить киловатты и калории в бессмысленных спорах насчет того, «бутерброд» или «не бутерброд». Потому что не правы те, кто говорит, что будущее Навального зависит от готовности вернуть Россию в границы 2013 года. И точно так же не правы те, кто считает, что кандидат в президенты просто старается не давать своим оппонентам шанс снять его с выборов.

В реальности это все не имеет никакого значения.

Это имело бы смысл лишь в том случае, если бы президентские выборы в России напоминали гладиаторские бои. Когда в одной части арены – героический генерал Максимус, а в другой – коварный узурпатор, и только честная битва и персональное мастерство определят победителя. Но пространство голливудских сценариев лучше оставить кинематографу.

А реальность такова, что российская архитектура власти – это не персона, а система. И на любых следующих выборах эту систему будет представлять коллективный «владимир путин». Можно даже пофантазировать, что имя этого человека будет другим, что он будет моложе или старше, из ФСБ или из госкорпораций – но это лишь косметика. Потому что на следующих выборах правящая система России будет выбирать для себя функцию. Человека, который будет решать определенный круг задач.

Именно так в свое время пришел к власти сам Владимир Путин. Поиск преемника Бориса Ельцина сводился к поиску человека, который, с одной стороны, должен был обеспечить имущественные права действующей элиты, и, одновременно, выполнять роль модератора между интересами крупнейших игроков. Выбор пал на Владимира Путина. За следующие пятнадцать лет он стал куда самостоятельнее и обрел субъектность, но сама система не растаяла, а лишь окрепла. Любой, кто претендует на роль в системе, обязан быть частью системы. Иначе будет отсеян на этапе старта.

Эта система сегодня обладает монополией на ресурсную базу. Именно она определяет доступ к СМИ и админресурсу, судам и правоохранительной системе, бюджетным потокам и аппарату насилия. В ее власти – вся архитектура общественных отношений, она вольна делать что угодно и ничто не может изменить сложившееся статус-кво. Да, разные части этой системы порой вступают в конфликты друг с другом, но ее внешний контур все равно достаточно монолитен, чтобы вертикаль сплачивалась перед лицом того, что она полагает для себя угрозой.

Наивно думать о том, что эта система готова добровольно уступить важнейший пост в стране человеку со стороны. Она может лишь расширять или сужать число потенциальных претендентов на президентское кресло. Но их задача – не победить систему, а легитимизировать процедуру. Создавать иллюзию конкурентности и повышать интерес к процессу. Ни на что большее кандидаты на президентский пост в России рассчитывать не могут по определению.

И я еще могу понять тех, кто верил в политическое будущее Алексея Навального пять лет назад – до Крыма, Донбасса и Сирии. До санкций, изоляции и атмосферы «окруженной крепости». Могу понять тех, кто готов был агитировать за него на выборах мэра Москвы, в которых Навальный принимал участие несколько лет назад. Потому что тогда у многих в России еще не выветрились иллюзии о Болотной площади и ее способности разворачивать ход истории.

Но теперь, когда российская вертикаль доказала свою готовность повышать ставки и закручивать гайки, когда армия и силовая вертикаль приручены зарплатами и пропагандой, верить в торжество одиночки над системой может лишь безнадежный романтик или законченный дурак. Дракона способен победить лишь сам дракон – если он сочтет нужным обновить свой имидж. Но даже в этом случае никаких изменений не произойдет – потому что во главе системы снова окажется не персона, а функция. Задача которой – поддерживать и обслуживать вертикаль.

Навальный станет президентом России лишь в том случае, если система назначит его новым «Путиным». Так что не тратьте на него время.

Джерело: Радіо Свобода

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