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    Думки вголос

    У більшості з нас є свій «Липецьк»

    • Петро Олещук

      Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

    • Сьогодні, 14:02
    • Розсилка

    Хтось заробляє з росіянами. Хтось - дозволяє росіянам заробляти на собі

    По мірі розгортання ситуації з російськими сайтами, мене не полишає відчуття, своєю забороною Порошенко просто «тролить» українців в обмін на критику його бізнесу в Ліпецьку.

    Типу, «ви ще мені якісь претензії висловлювали, що я не хочу кидати бізнес в Росії, який мені гроші приносить, а самі навіть від російського ресурсу відмовитись не можете, бо там у вас музика, і це навіть не питання грошей?»

    У більшості з нас є свій «Ліпецьк». У когось великий. У когось - малий. Хтось заробляє з росіянами. Хтось - дозволяє росіянам заробляти на собі.

    І росіяни це знають. Тому продовжують свою війну. Бо впевнені, що колись доб'ються свого.Бо впевнені, що «хохли без них не проживуть».

    Джерело: блог Петра Олещука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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