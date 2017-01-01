У більшості з нас є свій «Липецьк»

Петро Олещук Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

Петро Олещук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хтось заробляє з росіянами. Хтось - дозволяє росіянам заробляти на собі

По мірі розгортання ситуації з російськими сайтами, мене не полишає відчуття, своєю забороною Порошенко просто «тролить» українців в обмін на критику його бізнесу в Ліпецьку.

Типу, «ви ще мені якісь претензії висловлювали, що я не хочу кидати бізнес в Росії, який мені гроші приносить, а самі навіть від російського ресурсу відмовитись не можете, бо там у вас музика, і це навіть не питання грошей?»

У більшості з нас є свій «Ліпецьк». У когось великий. У когось - малий. Хтось заробляє з росіянами. Хтось - дозволяє росіянам заробляти на собі.

І росіяни це знають. Тому продовжують свою війну. Бо впевнені, що колись доб'ються свого.Бо впевнені, що «хохли без них не проживуть».

Джерело: блог Петра Олещука

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