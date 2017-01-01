Торгівля страхом - новий фірмовий стиль Кремля

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Кремль не боїться слухань про хакерські атаки і втручання Росії у вибори в США

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Палата представителей США отложила закрытое заседание с участием глав Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований (ФБР), где собирались обсудить возможные хакерские атаки и вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. В Москве, казалось бы, должны быть этому рады, ведь дальнейшее расследование чревато новыми санкциями. Но в реальности Кремль, похоже, скорее расстроен. В американской политике ему выгоден жесткий конфликт Дональда Трампа с конгрессменами. В Москве уверены, что научились управлять чужим хаосом лучше всех в мире.

Москва без союзников

Современная внешняя политика России отличается тем, что она ведется в одиночку: у Кремля фактически нет союзников, и он не особо пытается их приобрести. Союзником Москвы нельзя назвать даже президента Сирии Башара Асада: он, скорее, «младший партнер» или, если говорить журналистскими штампами, «рука Москвы».

Разве что недавно побывавшую в России Марин Ле Пен российская пресса называет, в случае ее победы на президентских выборах во Франции, потенциальной союзницей Кремля. Однако в реальности никто и не пытается сформулировать в Москве программу союза «Россия-Франция». Напротив, многочисленные комментарии к встрече Путина с Ле Пен дают понять, что и кандидата в президенты Франции рассматривают исключительно как просителя. Утверждения, что в Кремле ничего не знают о возможных новых кредитах российских банков «Национальному фронту» только подчеркивают: Россия - это спонсор.

Кремль понимает, что глупо рассчитывать руководить Францией через «своего» человека. Зато можно успешно вмешиваться в управление хаосом, который воцарится во французской внутренней политике, появись в стране глава государства, постоянно конфликтующий с парламентом и правительством.

Стимуляция хаоса

Управлять Дональдом Трампом, вопреки утверждениям многих «профессиональных борцов» с режимом Владимира Путина, Кремль также явно не собирается. Сразу после инаугурации американского лидера была слабая надежда на то, что у Москвы появится первый равный ей, с точки зрения российских властей, союзник. Но этого не случилось. Похоже, и в случае с США Кремль теперь переходит к политике «стимуляции хаоса».

Российская пресса с удовольствием смакует умелый троллинг Дональда Трампа, предложившего Конгрессу США заняться связями с Россией экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари. А Кремль не скрывает издевки, заявляя, что американским конгрессменам, видно, просто нечем заняться, если они хотят продолжать расследование российского вмешательства в ход выборов президента США в 2016 году.

Хакеры и санкции

Возможные новые санкции Москву, как минимум на словах, не пугают. В Кремле и российском правительстве регулярно говорят о том, что надо свыкнуться с мыслью, что западные санкции - это надолго. Страшнее для России, похоже, серьезное расследование деятельности хакеров. Об этом можно судить по тому, насколько глубоко копнули сами российские спецслужбы, взявшись за хакерскую группировку «Анонимный Интернационал», представленную в интернете блогом «Шалтай-Болтай».

В известном советском анекдоте следователь говорит, что главное в ходе следствия - не выйти на самих себя. Но именно это ФСБ и сделало в ходе расследования, в результате которого было задержано несколько сотрудников главной российской спецслужбы. Есть ощущение, что таким образом россияне старались опередить зарубежных коллег. Возможно, им это удалось.

Что касается именно США, то полизитированное и публичное расследование возможного вмешательства российских хакеров в ход американских выборов для Кремля явно остается более удачным вариантом, чем профессиональное и непубличное. Ведь политическое расследование скорее бьет по Трампу, чем по России.

Трамп не наш

Если Кремль в самом деле пришел в выводу, что Трамп теперь «не наш», то что же остается? Самый простой вариант - надеяться на хаос и максимальное противостояние президента и Конгресса США. Пусть даже для России это будет означать новые санкции, главное, что государственный аппарат Соединенных Штатов будет настолько занят внутренним конфликтом, что скорее всего практически прекратит заниматься внешней политикой.

Так, президент страны и бюрократы из Госдепартамента явно окажутся по разные стороны баррикад. А это, помимо дискоординации внешнеполитических усилий, наверняка будет означать и стремление Белого дома уменьшить финансирование Госдепартамента, а значит, и многочисленных проектов, направленных, в том числе, на сдерживание России.

Если же Трампа в итоге загонят в угол или, как хотелось бы многим его оппонентам, отправят в отставку, то он будет сопротивляться до последнего и уйдет, только оставив руины от американской системы управления. Кремль это вполне устраивает.

Джерело: Deutsche Welle

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