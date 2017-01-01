Сумний сигнал для інвесторів. Як уряд збирається реструктурувати борги

Віктор Пинзеник Народний депутат України (БПП)

Віктор Пинзеник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У лабіринтах подій тижня малопоміченим залишилося рішення Уряду реструктурувати свої борги

Йдеться про кругленьку суму – 222 мільярди, а разом з відсотками за ними, які конвертують у борг, - 229 млрд. Сплату цього боргу переносять на період 2025-2047 рр.

Важко віднести це рішення до таких, що радують. Подібні сигнали не втішають інвесторів. Та головне навіть не в цьому.

Зазвичай реструктуризацію роблять для зменшення видатків і боргового тиску на країну. Але це не про нас. Бо в нас це роблять, щоб видатки збільшити. І це при тому, що існуючу велику нестачу коштів бюджету фінансують за рахунок стрімкого зростання боргу. Він у нас уже вимірюється трильйонами. А за цей рік очікується приріст ще на 366 млрд.

Унікальна для розуміння логіка реструктуризації, чи як її називають малозрозумілим словом – репрофайлінг.

Джерело: блог Віктора Пинзеника

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»