Сумний сигнал для інвесторів. Як уряд збирається реструктурувати борги
- Сьогодні, 14:15
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Розсилка
У лабіринтах подій тижня малопоміченим залишилося рішення Уряду реструктурувати свої борги
Йдеться про кругленьку суму – 222 мільярди, а разом з відсотками за ними, які конвертують у борг, - 229 млрд. Сплату цього боргу переносять на період 2025-2047 рр.
Важко віднести це рішення до таких, що радують. Подібні сигнали не втішають інвесторів. Та головне навіть не в цьому.
Зазвичай реструктуризацію роблять для зменшення видатків і боргового тиску на країну. Але це не про нас. Бо в нас це роблять, щоб видатки збільшити. І це при тому, що існуючу велику нестачу коштів бюджету фінансують за рахунок стрімкого зростання боргу. Він у нас уже вимірюється трильйонами. А за цей рік очікується приріст ще на 366 млрд.
Унікальна для розуміння логіка реструктуризації, чи як її називають малозрозумілим словом – репрофайлінг.
Джерело: блог Віктора Пинзеника