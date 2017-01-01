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    Думки вголос

    Сумний сигнал для інвесторів. Як уряд збирається реструктурувати борги

    • Віктор Пинзеник

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка

    У лабіринтах подій тижня малопоміченим залишилося рішення Уряду реструктурувати свої борги

    Йдеться про кругленьку суму – 222 мільярди, а разом з відсотками за ними, які конвертують у борг, - 229 млрд. Сплату цього боргу переносять на період 2025-2047 рр.

    Важко віднести це рішення до таких, що радують. Подібні сигнали не втішають інвесторів. Та головне навіть не в цьому.

    Зазвичай реструктуризацію роблять для зменшення видатків і боргового тиску на країну. Але це не про нас. Бо в нас це роблять, щоб видатки збільшити. І це при тому, що існуючу велику нестачу коштів бюджету фінансують за рахунок стрімкого зростання боргу. Він у нас уже вимірюється трильйонами. А за цей рік очікується приріст ще на 366 млрд. 

    Унікальна для розуміння логіка реструктуризації, чи як її називають малозрозумілим словом – репрофайлінг.

    Джерело: блог Віктора Пинзеника

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін борг економіка
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