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    Думки вголос

    Підвищення цін на проїзд у маршрутках - шахрайство

    • Павло Розенко

      Віце-прем'єр-міністр України

    • Сьогодні, 19:35
    • Розсилка
    Фото: Станіслав Груздєв

    Середня заробітна плата водіїв — 4000 - 10000 гривень в залежності від регіону

    Під прикриттям цьогорічного підвищення мінімальної зарплатні до 3200 гривень, власники бізнесу почали підвищувати і вартість своїх послуг. Наприклад, в деяких регіонах підняли тарифи на проїзд в маршрутних таксі.

    Я чітко заявляю: жодних підстав для цього не існує! Водії ніколи не отримували зарплатню на мінімальному рівні. Тому не треба спекулювати на тому, що їм треба піднімати зарплатню вдвічі.

    Середня заробітна плата водіїв — 4000—10000 гривень в залежності від регіону. Отже нема причин для підвищення цін на перевезення пасажирів. Це є 100-відсотковим шахрайством. І місцева влада спільно з громадськістю навести порядок.

    Дуже приємно, що так до питання підійшли в Київський області: після підняття тарифів на проїзд по 16 маршрутах було прийнято рішення повернути старі тарифи.

    Це ще раз доводить, що місцеві громади та влада мають діяти разом і не допускати порушення своїх прав через такі маніпуляції монополістів.

    Я дав відповідні доручення у Міністерство інфраструктури і місцевим органам влади: відстежувати шахрайські дії перевізників і вживати заходи.

    Джерело: Обозреватель
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    уряд мінімальна заробітна плата
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