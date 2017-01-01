Підвищення цін на проїзд у маршрутках - шахрайство

Павло Розенко Віце-прем'єр-міністр України

Павло Розенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв

Середня заробітна плата водіїв — 4000 - 10000 гривень в залежності від регіону

Під прикриттям цьогорічного підвищення мінімальної зарплатні до 3200 гривень, власники бізнесу почали підвищувати і вартість своїх послуг. Наприклад, в деяких регіонах підняли тарифи на проїзд в маршрутних таксі.

Я чітко заявляю: жодних підстав для цього не існує! Водії ніколи не отримували зарплатню на мінімальному рівні. Тому не треба спекулювати на тому, що їм треба піднімати зарплатню вдвічі.

Середня заробітна плата водіїв — 4000—10000 гривень в залежності від регіону. Отже нема причин для підвищення цін на перевезення пасажирів. Це є 100-відсотковим шахрайством. І місцева влада спільно з громадськістю навести порядок.

Дуже приємно, що так до питання підійшли в Київський області: після підняття тарифів на проїзд по 16 маршрутах було прийнято рішення повернути старі тарифи.

Це ще раз доводить, що місцеві громади та влада мають діяти разом і не допускати порушення своїх прав через такі маніпуляції монополістів.

Я дав відповідні доручення у Міністерство інфраструктури і місцевим органам влади: відстежувати шахрайські дії перевізників і вживати заходи.

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