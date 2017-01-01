Про доцільність 8 Березня

Анжеліка Рудницька Мисткиня

Анжеліка Рудницька

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святкувати чи не святкувати 8 березня

Проблему 8 березня вважаю взагалі надуманою від початку до кінця. Це ідеологічне свято, суть якого не знає, мабуть, відсотків 90. Але святкують, бо це «празнік женщін».

Перепрошую, але святкувати раз на рік те, що ти жінка, це якось протиприродньо і алогічно.

Якщо ви вважаєте себе жінкою - святкуйте це щодня. Хто заважає? Тим паче, що прихильниками вихідного саме 8 березня часто є ті, хто сидить у фб щодня зранку до ночі. То від чого ви хочете відпочити? Від інтернета? Натискайте кнопочку і відпочивайте! Жодних проблем)

Я - за відміну вихідного дня 8 березня.

Хто захоче його святкувати - зможе це робити на роботі, в офісі компліментів дістанеться більше, ніж вдома)

Вдячна, що моє оточення не святкує жіночого дня і не вітає мене раз на рік з жіночим днем. Усіх своїх подруг я люблю без заглядання у календар. Обнімаю вас, дівчатка)))

Джерело: блог Анжеліки Рудницької

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