Вибори близько, або чому Порошенко закриває фабрику в Липецьку

Станіслав Бєлковський Політтехнолог

Станіслав Бєлковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG

Запізніле рішення про зупинку виробництва фабрики Roshen в Липецьку має економічне і політичне обгрунтування

Я ранее неоднократно говорил, что отрицательно оцениваю наличие фабрики в Липецке. Теперь же и в контексте прекращения вещания телеканала «Дождь», по такому принципу нужно было закрывать и фабрику Roshen в России – вот собственно, это и произошло.

Я всячески приветствую это решение, хотя считаю его несколько запоздалым. Я думаю, что и под давлением собственной совести, отчасти под давлением общественного мнения, Петр Алексеевич наконец понял, что эта ситуация несколько абсурдна – наличие собственного предприятия, концерна Roshen на российской территории. Хотя естественно, есть и другие соображения, почему было принято решение об остановке производства в Липецке. Так, многие экономические аналитики говорят о том, что рейтинги фабрики Roshen в последние годы серьезно упали, и она перестала быть столь привлекательной для владельца. Это, я думаю, мы должны принимать во внимание. И это не противоречит моему более раннему тезису о том, что Петр Алексеевич воюет с Россией в той мере, в которой это не противоречит его бизнес-интересам. Но все же хотелось бы надеяться на то, что это и ответственный политический шаг президента Украины и воспринимать это таким образом, если мы хоть немного хотим оставаться идеалистами. Также хочется надеяться на то, что дискуссия в обществе, которая в последнее время обострилась на эту тему и вышла на новый уровень, повлияла на его решение.

Говоря о политической составляющей этого решения, я бы не утверждал, что остановка производства фабрики в Липецке радикально повлияет на его рейтинг як политика. Но то, что это решение вполне выглядит достойно, и то, что оно может в позитивном ключе быть донесено до украинского народа – бесспорно. Кроме того, зная Петра Алексеевича, я нисколько не сомневаюсь, что он собирается на второй срок. Это человек жесткий и властолюбивый, и я не думаю, что он после своего первого срока собирается рассосаться в пространстве. Но, правда, до выборов далеко, если они не будут досрочными. Поэтому здесь можно говорить о повышении его политического рейтинга, однако в контексте президентских выборов как таковых я не стал бы воспринимать это его решение относительно Липецкой фабрики. Просто Петр Порошенко наконец понял, что пребывание его фабрики в Липецке – это серьезное пятно на его репутации, и он постарался его стереть.

Я не исключаю того, причина все же кроется в экономической плоскости, и этот бизнес в Липецке просто стал не столь привлекательным, как ранее. Но, если говорить о политическом смысле этого решения, то это – это грамотный ход. И, как всякий политический жест, он многомерен. Он обрисован и украинской аудиторией, и российской и международной. Решение является и неким внешнеполитическим сигналом. И в данном случае, оно выглядит достойно, независимо от тех глубинных мотивов, которыми Порошенко руководствовался при его принятии.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»