2017 рік стане для України роком «холодної самотності»
- Вчора, 11:59
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Розсилка
Але ж ми хотіли, щоб Україна стала суб’єктом, а не об’єктом міжнародної політики?
Так от ця суб’єктність і означає бути наодинці з усім світом. Свобода – завжди холодна. Вільні люди ні на кого не сподіваються.
Наступний рік стане випробуванням нашої свободи. Все найгірше, що у нас станеться, буде йти з-за кордону – терористи, цинізм і байдужість.
Наше завдання – аби все найкраще народжувалося в нашій країні – воля, сила і відповідальність.
Будьте сильними і ні в кого нічого не просіть. І тоді ви раптом помітите, що всі навколо захочуть вам допомагати, а світ стане не таким уже й чужим.
З Новим роком!
Джерело: блог Сергія Тарана