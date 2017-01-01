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    Думки вголос

    2017 рік стане для України роком «холодної самотності»

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Вчора, 11:59
    • Розсилка

    Але ж ми хотіли, щоб Україна стала суб’єктом, а не об’єктом міжнародної політики?

    Так от ця суб’єктність і означає бути наодинці з усім світом. Свобода – завжди холодна. Вільні люди ні на кого не сподіваються.

    Наступний рік стане випробуванням нашої свободи. Все найгірше, що у нас станеться, буде йти з-за кордону – терористи, цинізм і байдужість. 

    Наше завдання – аби все найкраще народжувалося в нашій країні – воля, сила і відповідальність. 

    Будьте сильними і ні в кого нічого не просіть. І тоді ви раптом помітите, що всі навколо захочуть вам допомагати, а світ стане не таким уже й чужим. 

    З Новим роком!

    Джерело: блог Сергія Тарана

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