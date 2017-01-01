Чи потрібно українцям їхати на російські ток-шоу

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Время покажет

Є українці, які в московських студіях кричать, що Росія агресор, але заради російського рубля вони готові терпіти будь-які образи

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В Украине по-разному относятся к тем, кто принимает участие в российских политических шоу. Кто-то считает, что надо использовать любую возможность для раззомбирования россиян, кто-то уверен, что это все бесполезно и, более того, вредит Украине. Так как представителей Украины оппоненты часто закрикивают, оскорбляют, а иногда даже бьют.

Всегда разделял позицию и первых, и вторых. Считал, что участвовать надо, но только так, чтобы, в первую очередь, не страдала репутация страны. Которую ты, пусть и неофициально, представляешь.

Уяснил и то, что контингент оппонентов, включая ведущих(за редким исключением), достаточно своеобразный. С ним надо уметь разговаривать на понятном ему языке. Языке подворотни.

Иначе тебя «сожрут».

Вежливое общение часто рассматривается контингентом, как твоя слабость.

Из Украины в Россию на политические шоу ездит, более-менее регулярно, 10-12 человек. Имеются ввиду те, которые приглашаются отстаивать «бандеровскую» позицию.

Большого выбора у создателей ток-шоу нет. Кто-то из украинцев принципиально отказывается, кто-то боится, кто-то мелькает пару-тройку раз и его «зарезают» как «не формат» руководители программ. Редактора регулярно просят «посоветовать кого-нибудь». Потому что, абсолютно ясно, что без ярко выраженной альтернативной точки зрения эти шоу умрут через месяц.

И именно в этом я всегда видел «окно возможностей». Понимая, что нас зовут не потому, что в России есть свобода слова. Просто пропагандистам тоже надо кушать. Они используют для этого нас, но и мы должны использовать их.

Но жизнь показала, что часть из тех, кто ездит на эти ток-шоу из Украины, готовы быть только использованными. А под «использовать их» они понимают исключительно получение денежных знаков.

Некоторые подозрения в этом плане были, но отсутствовала уверенность, что все настолько паскудно. Но история, которая произошла после выдворения из студии «Время покажет» украинского политика Вадима Трюхана сложила все пазлы.

Я публично поддержал его решение не брать на себя роль скорбящего «от всего украинского народа», как предложила это сделать Виктория Шилова.

После этого Вадим, в одной из закрытых групп Фейсбука, написал, что без извинений от руководства «Время покажет» больше в этой передаче не появится.

Будучи убежденным, что произошедшее было уже не только частным случаем, как со мной, а нанесением оскорбления Клинцевичем и не остановившим его модератором программы Шейниным, всей Украине, я предложил участникам поездок на ток-шоу подписать ультиматум и отправить руководству программы «Время покажет».

Ключевыми условиями были: публичные извинения перед Трюханом и гарантия отсутствия на программах по украинской тематике Клинцевича и Бородая с Котом, позволившими себе нападение на политолога Вячеслава Ковтуна. Или бойкот.

И вот тут началось самое интересное. Предложенный жесткий текст ультиматума выразили готовность подписать лишь Дмитрий Суворов, Вадим Трюхан, Евгений Билоножко и Олеся Яхно.

Остальные либо «отморозились», либо начали предлагать то, что вообще не имеет смысла. Например, ультиматум-лайт с посылом «Не обижайте нас пожалуйста».

Прозвучало и мнение: «Мы ничего не добьемся, но вместо нас найдут более дешевых, а украинскую точку зрения будут представлять спикеры подобные Коту, Олейнику, Шиловой».

Контраргумент, что никто не мешает телевизионщикам это сделать и без ультиматума и предложение подумать, почему они это не делают, остались без ответа.

Была и такая реакция: «Если все не будут ездить, то и я не буду». А все, даже по теории вероятности, согласиться не могли. Это было понятно.

В связи с произошедшим, хотелось бы телезрителю дать понять следующее.

Есть украинцы, которые в московских студиях кричат, что Россия агрессор, но ради российского рубля они готовы терпеть любые оскорбления. Причем, не только личные, но и страны.

Их публично унижают, они в ответ улыбаются, при них лгут про Украину, а они даже не перебивают лжецов, ведущие глумятся над ними в открытую и затыкают рот, а им хоть бы хны.

Потому что, главное для них, усидеть на лавке. Чтобы не выгнали. Они знают свою красную черту. И где их кормушка. Это патриоты-коммерсанты. Они возмущаются е-декларациями депутатов Рады, которые решают судьбу миллионов у.е, но сами не готовы корпоративно ответить на инцидент с их коллегой. Боясь, потерять несколько тысяч рублей.

Я это утверждаю, потому что иной логичной причины отказа корпоративно наказать программу, ведущий которой допускает хамство и грязные провокации, просто нет.

Я утверждаю, что это исключительно деньги, потому что мне, неоднократно отказывавшемуся от приглашения «Время покажет», намекали, что «есть предложение от которого вы не откажетесь». Но мое личное условие было и остается одним: с ведущими шейниными и толстыми мне говорить не о чем.

Но коммерсантам-патриотам на многое плевать. Они находят тысячу отговорок, чтобы остаться на лавке.

Наблюдайте за ними. Новый сезон у патриотов-коммерсантов стартует 19 января...

Джерело: блог Сергія Запорізького

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