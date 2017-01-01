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    Думки вголос

    Справа Насірова: людський гнів наростатиме

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 18:32
    • Розсилка
    Роман Насіров
    Фото: Віталій Червоненко
    Роман Насіров

    Перша тисяча, які вийшли під суд, уже скоро переросте в сотні тисяч, як нещодавно на вулицях Бухареста

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    Роман Насіров може започаткувати український аналог операції «Чисті руки», якщо дасть свідчення на Порошенка. Саме так сталося, коли італійський політик-корупціонер викрив своїх високопосадових подільників. Це дало старт антикорупційній хвилі в Італії. Насірову також прийшов час називати речі своїми іменами - і згадати прізвище Порошенка.

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    А головний переможець цієї ночі - не НАБУ і не політики, українські громадяни. Перша тисяча, які вийшли під суд, уже скоро переросте в сотні тисяч, як нещодавно на вулицях Бухареста. Саме завдяки людям почалася антикорупційна революція в Італії, коли народ вийшов на підтримку чесних прокурорів.

    Поки Насіров сподівається на апеляційний суд та його голову Головачева, який тотально контролюється Грановським. Дарма сподівається, бо людський гнів тільки наростає.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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