Справа Насірова: людський гнів наростатиме

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Віталій Червоненко Роман Насіров

Перша тисяча, які вийшли під суд, уже скоро переросте в сотні тисяч, як нещодавно на вулицях Бухареста

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Роман Насіров може започаткувати український аналог операції «Чисті руки», якщо дасть свідчення на Порошенка. Саме так сталося, коли італійський політик-корупціонер викрив своїх високопосадових подільників. Це дало старт антикорупційній хвилі в Італії. Насірову також прийшов час називати речі своїми іменами - і згадати прізвище Порошенка.

А головний переможець цієї ночі - не НАБУ і не політики, українські громадяни. Перша тисяча, які вийшли під суд, уже скоро переросте в сотні тисяч, як нещодавно на вулицях Бухареста. Саме завдяки людям почалася антикорупційна революція в Італії, коли народ вийшов на підтримку чесних прокурорів.

Поки Насіров сподівається на апеляційний суд та його голову Головачева, який тотально контролюється Грановським. Дарма сподівається, бо людський гнів тільки наростає.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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