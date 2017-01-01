Справа Насірова: людський гнів наростатиме
- Сьогодні, 18:32
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Перша тисяча, які вийшли під суд, уже скоро переросте в сотні тисяч, як нещодавно на вулицях Бухареста
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Роман Насіров може започаткувати український аналог операції «Чисті руки», якщо дасть свідчення на Порошенка. Саме так сталося, коли італійський політик-корупціонер викрив своїх високопосадових подільників. Це дало старт антикорупційній хвилі в Італії. Насірову також прийшов час називати речі своїми іменами - і згадати прізвище Порошенка.
А головний переможець цієї ночі - не НАБУ і не політики, українські громадяни. Перша тисяча, які вийшли під суд, уже скоро переросте в сотні тисяч, як нещодавно на вулицях Бухареста. Саме завдяки людям почалася антикорупційна революція в Італії, коли народ вийшов на підтримку чесних прокурорів.
Поки Насіров сподівається на апеляційний суд та його голову Головачева, який тотально контролюється Грановським. Дарма сподівається, бо людський гнів тільки наростає.
Джерело: блог Сергія Лещенка