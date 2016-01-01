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    Думки вголос

    Чи був героєм убитий посол Росії у Туреччині?

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 12:11
    • Розсилка
    <span>Андрій Карлов</span>
    Андрій Карлов

    Карлов ніякого подвигу не здійснив і, швидше за все, навіть не зрозумів, що з ним сталося

    Мовою оригіналу

    Президент России присвоил покойному послу Карлову звание героя России, в очередной раз обесценив государственную награду. Герой ли Карлов? Конечно, нет. В статуте звания сказано, что оно присваивается за совершение «геройского подвига».

    Карлов никакого подвига не совершал и, скорее всего, даже не понял, что с ним произошло. И если бы на его месте был работник с другой фамилией, произошло бы то же самое с таким же итогом.

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    И если каждого в ситуации неожиданной смерти награждать орденом, то тогда героями России должны стать Немцов, Политковская, Старовойтова, Эстимирова. Почему нет? Вот они для меня – действительно герои. Но Немцову не позволяют даже цветы на месте гибели.

    Джерело: блог Сергія Талка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Туреччина
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