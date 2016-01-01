Чи був героєм убитий посол Росії у Туреччині?

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

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Андрій Карлов

Карлов ніякого подвигу не здійснив і, швидше за все, навіть не зрозумів, що з ним сталося

Мовою оригіналу

Президент России присвоил покойному послу Карлову звание героя России, в очередной раз обесценив государственную награду. Герой ли Карлов? Конечно, нет. В статуте звания сказано, что оно присваивается за совершение «геройского подвига».

Карлов никакого подвига не совершал и, скорее всего, даже не понял, что с ним произошло. И если бы на его месте был работник с другой фамилией, произошло бы то же самое с таким же итогом.

И если каждого в ситуации неожиданной смерти награждать орденом, то тогда героями России должны стать Немцов, Политковская, Старовойтова, Эстимирова. Почему нет? Вот они для меня – действительно герои. Но Немцову не позволяют даже цветы на месте гибели.

Джерело: блог Сергія Талка

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