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    Думки вголос

    Чи перетворить Трамп Кремль на ядерний попіл?

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Вчора, 18:21
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп нещодавно зацікавився: навіщо США потрібна ядерна зброя

    Мовою оригіналу

    Трамп, которого называют президент-элект, но которого я бы назвал президент-недоразумение, заявил, что не понимает, зачем нужны разведорганы и предлагает их все сократить.

    Да он совсем дурак! - воскликнули в Кремле. Это просто праздник какой-то!

    Дурак он, конечно, дурак, но недавно он интересовался, зачем нужно ядерное оружие, если оно не используется? А вдруг при пролёте следующего российского ястреба над американским авианосцем он возьмёт и воспользуется этим самым оружием?

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    И превратит Кремль и Наше Всё в радиоактивный пепел. С него станет! We make America great again, так сказать. И нам Владимиру Владимировичу даже цветочки возложить будет некуда... Так, м̶о̶л̶ь̶ пыль одна.

    Джерело: блог Сергія Талка

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