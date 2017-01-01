Чи перетворить Трамп Кремль на ядерний попіл?

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

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Дональд Трамп

Трамп нещодавно зацікавився: навіщо США потрібна ядерна зброя

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Трамп, которого называют президент-элект, но которого я бы назвал президент-недоразумение, заявил, что не понимает, зачем нужны разведорганы и предлагает их все сократить.

Да он совсем дурак! - воскликнули в Кремле. Это просто праздник какой-то!

Дурак он, конечно, дурак, но недавно он интересовался, зачем нужно ядерное оружие, если оно не используется? А вдруг при пролёте следующего российского ястреба над американским авианосцем он возьмёт и воспользуется этим самым оружием?

И превратит Кремль и Наше Всё в радиоактивный пепел. С него станет! We make America great again, так сказать. И нам Владимиру Владимировичу даже цветочки возложить будет некуда... Так, м̶о̶л̶ь̶ пыль одна.

Джерело: блог Сергія Талка

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