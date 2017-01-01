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    Думки вголос

    Українцям - поїздки в Європу, росіянам - автозаки

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 17:13
    • Розсилка

    Розійшлися в море кораблі: один в Європу, інший - на дно

    Мовою оригіналу

    Буквально чёрный день для россиян.

    Нет, это не про теракт, это хуже: теперь украинские граждане, как, впрочем, и грузинские, будут ездить в Европу как себе домой. Кушать немецкие сосиски, наслаждаться бельгийским шоколадом, примеривать парижские вещички, ездить в Венскую оперу на выходные. От одной только зависти умереть можно!

    А русским - автозаки. Их гауляйтер обеспечивает на регулярной основе. Ну, и бедных в стране на триста тысяч человек прибавилось за этот квартал. В общем, разошлись в море корабли: один в Европу, другой - на дно.

    А украинцев поздравляю - заслужили! Россияне, впрочем, тоже.

    Джерело: блог Сергія Талка

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