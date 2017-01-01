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    Думки вголос

    Росія та єврейське питання

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Сьогодні, 22:09
    • Розсилка
    <span>Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстий</span>
    Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстий

    Антисемітизм - це ж не про євреїв. Це лакмусовий папірець, що показує рівень деградації системи

    Мовою оригіналу

    Там, где есть еврейский вопрос, должен быть и еврейский ответ. Так вот: по моим скромным наблюдениям, евреям от Петра Толстого не убудет…

    Они тут давно, на шарике, евреи эти. Успели сформулировать для человечества основные правила поведения, дать миру несчитанное число гениев и пророков (одного из которых никак не поделят несколько дочерних конфессий), пережили царей вавилонских, фараонов египетских, императоров римских, королей испанских, погромщиков русских, фашистов немецких, тиранов кавказских, упырей угандийских…

    Переживут и вице-спикера путинской Государственной думы, фигня вопрос.

    А вот судьба государства, которое вынимает из своих закромов антисемитизм, будет, уверяю вас, традиционно печальной.

    Потому что антисемитизм — это ведь не про евреев. Это лакмусовая бумажка, показывающая уровень деградации системы. И еще не было случая, чтобы при торжествующем государственном антисемитизме не рушились бы нормы приличий, не стирались бы в пыль права человека.

    Любого человека, подчеркнем это. Любого.

    Как раз в ту пору, когда мать-природа произвела на свет Петра Толстого, в СССР случился очередной разгул антисемитизма. Советских евреев в конце семидесятых гнобили на полную катушку, но кончилось это плохо, заметим, не для будущего основателя «Гугла», которого родители вывезли мальчиком, от греха подальше, в свободные края… — плохо кончилось для СССР!

    И не потому, что в МГУ начали поступать не лучшие, а расово полноценные, и не потому даже, что «инвалиды пятого пункта» — врачи, юристы, инженеры, музыканты, ученые… — начали валить за бугор при первой возможности.Просто — очередной всплеск государственного антисемитизма означал, что дела в стране идут хреново. Что власть снова ищет виноватых и заигрывает с люмпенами. Что официальная идеология разложилась. Что качество управления — ниже плинтуса (тупицы и негодяи редко бывают эффективными). Что ужесточаются правила, и матереет полицейская власть…

    А значит, плохо тут будет не только Гольдфарбу и Щаранскому, но и Сахарову, Марченко, Твардовскому, Тарковскому, Барышникову, Окуджаве… Плохо будет — всем свободным людям, без различия национальности. Ибо ставка на люмпена, популизм и соблазн простых решений — абсолютны. В стране, где возможно «дело врачей», — будьте уверены, доберутся и до Зощенко, и до Ахматовой…

    Только однажды в такой стране кончится еда (в частности, потому что власти страны, на радость пиплу, заблаговременно уничтожили генетиков). Кончится — для всех, а для титульной нации, замечу, в особенности заметно. Просто потому что ехать некуда. А раззодоренный властью национальный вопрос начнет прилетать к ней бумерангом с окраин. И не обязательно из местечек, как в позапрошлый раз. Матушка-история любит парадоксы…

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    Один очень древний мудрец (чье имя я не назову, чтобы не огорчать депутатов российской Государственной думы) утверждал, что нет ничего нового под солнцем. В вольном переводе на русский это можно озвучить и как совет людям и царствам думать головой и не прыгать на старые грабли.

    Антисемитизм — очевидная, проверенная тысячелетиями и очень поганая симптоматика. Когда эта дрянь начинает так густо капать с государственного конца, — пора лечиться.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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