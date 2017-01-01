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    Думки вголос

    Цікаві парадокси російської політики

    • Лілія Шевцова

      Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

    • Сьогодні, 22:02
    • Розсилка

    Америка дозволяє російській владі і суспільству відчувати державність без загрози відплати за хуліганство і биття скла

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    1. В. Путин – персонификатор системы российского самодержавия на этапе упадка. Ее жизнеспособность обратна пропорциональна длительности каждой персонификации.

    2. Оттепель. Мечта либералов, верящих, что всевластие само себя кастрирует; способ дополнительной легитимации власти.

    3. Коррупция. При самодержавии, когда власть и собственность слиты, коррупция невозможна. Поэтому А. Навальный неправ: премьер Медведев не коррупционер, а системный политик.

    4. Политология по-российски. Готовность увидеть в имитации демократии шанс для ее развития, что удовлетворяет советскую потребность в оптимизме и не раздражает власть.

    5. Российский интеллектуал. Обеспечивает приличный вид власти способностью ее критиковать без ущерба для власти.

    6. Украина. Объект разрешения российских национальных комплексов и фобий и тест на способность Запада ответить.

    7. Америка. Позволяет российской власти и обществу ощущать державность без угрозы возмездия за хулиганство и битье стекол.

    8. Германия. Экономический гигант, пытающийся притворяться политическим карликом из страха вызвать память о прошлом.

    9. ЕС по-брюссельски. Корабль с командой, потерявшей управление, но этого не заметившей.

    10. Трампизм. Бунт против засидевшихся элит. Проблема в том, что он начался, когда ответственные элиты не сформировались.

    11. «Русский фактор» в Америке.Способность Кремля дискредитировать демократические процедуры; но еще больше- результат заимствования американским истеблишментом российского обычая политической борьбы через обращение к врагу.

    12. Миропорядок без Америки-гегемона. Дарвиновский мир борьбы всех против всех, который заставит всех (и Россию) мечтать о возвращении PAX Americana. 

    13. Феминизм. Отвлечение от борьбы за права всех в обществе, у которого отняли права.

    14. Российское самодержавие. Всевластие, страдающее бессилием в отношении всего, не являющегося его интересом.

    15. Олигархи. Порученцы власти по обслуживанию ее потребностей.

    Джерело: блог Лілії Шевцовой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Путін
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