Рішення про ліквідацію Путіна прийнято

Тепер стають зрозумілими всі фази путінського втручання в інститути американської демократії і державного устрою США.

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Ещё во времена G-8, но уже после российской агрессии против Грузии, Обама назвал на тот момент уже обезумевшего Путина «скучающим двоечником на последней парте», метко подметив поведение Путина за столом лидеров восьми государств, собиравшихся в формате G-8. После этого Обама неоднократно высказывал своё нелестное мнение о Путине в том же духе – на протяжении всех этих лет, иногда называя вещи своими именами на своём дипломатическом, но весьма откровенном языке. У государственного преступника и международного террориста Путина есть персональная вендетта против Обамы.

Также Путин полагает, что это Хиллари Клинтон, в то время госсекретарь США, организовала в Москве массовые демонстрации 2011-2012 гг. Полагая, что Клинтон будет избрана президентом США с вероятностью в 99%, Путин решил провести ряд спецопераций, в т.ч. в области российского государственного кибертерроризма, направленного против США, чтобы попытаться дискредитировать процесс американских выборов и подорвать доверие американских граждан к этому институту – институту свободных, честных и демократических выборов. Тому самому институту, который был целенаправленно разрушен Путиным в России. И, таким образом, если бы победила Клинтон, то – как считал Путин – большое количество американских граждан считало бы её победу нелегитимной. Считало бы нового избранного президента США нелегитиным – возможно, в первый раз в истории США. А это посеяло бы хаос по всей Америке – то, что и необходимо государственному преступнику и международному террористу Путину для преступного удержания своей нелегитимной власти в России.

Победил Трамп, что стало огромной неожиданностью как лично для Путина, так и для всех главных бандитов его ОПГ. Но в этой игре Путин и его ОПГ были захеджированы, на случай изначально маловероятного проигрыша Клинтон: Трамп «ведётся» КГБ-ФСБ ещё со времён его приезда в СССР в 1987 году, и, в качестве президента, является как выгодной, так и краплёной картой для Путина и его ОПГ.

Но есть одна большая проблема, которую Путин не понимает и не может оценить своей гэбэшной башкой. Эта проблема – значение слов «национальные интересы США» для тех людей, которые избираются в институты американской государственной власти – для президента США, для Конгресса, Сената и Верховного Суда.

Я эмигрировал из СССР в 1988 году, в возрасте 22 лет, и прожил в США 8 лет, получив американское гражданство ещё в начале 90-х. Это неважно, что я уже 20 лет снова постоянно живу в России – я ежедневно слежу за тем, что происходит в США и часто бываю в Америке физически. Вот уже скоро как 30 лет подряд я изучаю именно то, что называется «национальными интересами США», и как защита этих интересов – как бы они ни понимались лидерами и народом США в разные десятилетия – подразумевает те или иные действия Америки, будь то вовлечение США во Вторую Мировую войну, маккартизм, Карибский кризис, Холодная война, помощь России после распада СССР, события 911, охота за Усамой бин Ладеном, и т.д. и т.п.

Путин не понимает и не может понять, что такие его действия против национальных интересов США уже привели к тому, что он объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры. Будет элиминирован. Его слишком «крутые» действия против самых базовых национальных интересов США не подразумевают иного сценария.

Американская разведка только что опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. «Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести кампанию «вмешательства» в выборы в США», – говорится в документе. «Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин перешёл красную черту на нашей территории и теперь будет выведен из игры», – подразумевается между строк.

Согласно тексту доклада, задачей России было подорвать «веру народа в демократический процесс в США» и навредить репутации госсекретаря Хиллари Клинтон и её «потенциальному президентству». Разведка США прямо и официально обвинила российское правительство и лично Владимира Путина в том, что по их приказу Россия действовала не только с помощью хакерских атак, но также и через пропаганду в «финансируемых государством СМИ» и работу проплаченных Кремлём блогеров и троллей.

В спецслужбах США полагают, что Москва «будет использовать навыки», полученные в кампании во время американских выборов, чтобы и далее влиять на политический процесс в других странах – именно то, что мы сейчас и наблюдаем на самом деле.

Мой 30-летний опыт изучения принципа защиты «национальных интересов США» говорит о том, что решение о ликвидации Путина принято и будет приведено в исполнение.

Многие возразят – мол, США ничего не могли поделать с «Империей Зла» на протяжении долгих десятилетий. Во-первых, «Империя Зла» уже не та: «встования с кален» сами знаете, не получилось… Во-вторых, во времена СССР т.н. «советские элиты» не имели интересов на Западе, а сейчас имеют, причём самые для них главные. В-третьих, эра Интернета ускоряет время.

А насчёт Трампа… Есть только два варианта. Или Трамп будет действовать согласно национальным интересам США, как они сейчас понимаются двумя другими ветвями американской государственной власти, или импичмент – это самое хорошее, что ждёт Трампа. Ибо хуже импичмента бывает только импичмент и суд за государственную измену сразу после импичмента.

Джерело: блог Слави Рабіновича

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