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    Вибухи в пітерському метро: Путін продовжує вбивати росіян, як і в 1999 році

    • Слава Рабинович
    • Сьогодні, 16:01
    • Розсилка
    <span>Вибух у метро Санкт-Петербурга</span>
    Вибух у метро Санкт-Петербурга

    Сьогоднішня трагедія, як і трагедії 1999 року, є просто черговою фазою в черговій спецоперації з чергової інавгурації Путіна

    Мовою оригіналу

    В Санкт-Петербурге произошёл взрыв в метро, есть погибшие (пока что сообщают о 10).

    1999 год, взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске. Попытка подрыва дома в Рязани. Повестка: избрать Путина на должность президента РФ. Взрывы домов, война в Чечне, мочить в сортире. Избрали Путина.

    2017 год, взрыв в метро в Санкт-Петербурге. Неверная повестка: коррупция, несменяемая власть, незаконный 3, 4, 5, 6, 7 срок Путина, подавление протестов, аннексия Крыма, война с Украиной, война в Сирии, военные преступления, санкции, невозможность снять санкции, экономический кризис, массовые протесты по всей стране. Надо сменить повестку. Верная повестка: переизбрать Путина на должность президента РФ в N-й раз, вопреки Конституции. Взрывы в метро, жертвы, «борьба с терроризмом», возможно новая война, мочить в сортире.

    Путина очень сложно отодрать от его кабинета в Кремле, вместе с ядерной кнопкой. Но это сделать необходимо.

    У Путина и его ОПГ есть репутация, и на основании этой репутации не может быть применён принцип презумпции невиновности по отношению к ним. Сегодняшние взрывы в метро в Санкт-Петербурге не являются террористическим актом, а являются спецоперацией Путина и ФСБ, пока не будет доказано обратное.

    И вот сейчас настаёт время выйти на улицы. Иначе Путин продолжит нас взрывать, как это было в 1999 году.

    А три года назад, два года назад, я не предсказывал, что он будет «бомбить Воронеж»?

    Мы знаем методы и приёмы гэбухи. Сегодняшняя трагедия, как и трагедии 1999 года, является просто очередной фазой в очередной спецоперации по очередной инаугурации Путина. Повторю: пока не будет доказано обратное.

    Они пойдут ещё на многое, очень-очень многое. Если надо, они разбомбят Воронеж и объявят военное положение по всей стране, отменив какие-либо выборы чего-либо и кого-либо вообще.

    Они просто так не уйдут. И их предпоследний бой будет очень кровавым. А последний бой – ещё более кровавым.

    Если сейчас, прямо сейчас, на улицы российских городов не выйдет миллион человек.

    Потому что Путин продолжит нас взрывать, как это было в 1999 году.

    Джерело: блог Слави Рабіновича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    трагедія Росія ФСБ метро Путін
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