Євробачення: Україна і Росія відкрили новий фронт

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Самойлова

Заборона на в'їзд до України російської учасниці «Євробачення-2017» Юлії Самойлової провокує Київ і Москву на новий конфлікт, у який буде втягнуто і європейську спільноту

Служба безпеки України (СБУ) оголосила персоною нон грата Юлію Самойлову, яка повинна була представляти Росію на «Євробаченні-2017». Причина - відвідування співачкою в 2015 році анексованого Криму, а простіше кажучи - демонстративне порушення українського закону. Достатньо жорстке рішення СБУ щодо Самойлової продемонструвало: Київ не збирається поступатися Москві у таких «дрібницях». Україна наполягає, щоб її закони і територіальну цілісність поважали іноземці, особливо ті, хто представляє країну-агресора.

Прогнозований фінал

Вся ця історія з делегуванням до Києва Юлії Самойлової пахне авантюризмом. У Москві прекрасно знали, що співачка виступала на Кримському півострові після анексії. А тому не важко було спрогнозувати реакцію України: заборону на в'їзд до країни. Але Кремль, схоже, демонстративно вирішив зіграти у «принижених та ображених». Роль жертви дісталася співачці в інвалідному візку. Власне, її недугу, схоже, і намагалась використати Москва, щоб спровокувати конфлікт з Києвом.

Розрахунок був простий: Росії потрібно було учергове продемонструвати «звірячий вишкір» київської «хунти». В очах європейської спільноти офіційний Київ мав постати жорстоким та безсердечним. Країна, у якій не знайдеш навіть пандусів для людей з обмеженими можливостями, вирішила раптом продемонструвати турботу про співачку-інваліда, яка, врешті-решт, перетворилась на жертву цього безглуздого конфлікту.

В офіційного Києва, власне, вибору не було. Допуск Самойлової на «Євробачення» цілком міг спровокувати конфлікт вже під час проведення самого пісенного конкурсу. Адже навряд чи українські патріотично налаштовані сили дозволили б їй безтурботно взяти участь у фестивалі. Іншими словами, конфлікту довкола російської конкурсантки було не уникнути. Заборона на в'їзд Самойловій стала єдиним правильним і адекватним рішенням у цій провокації, організованій Кремлем.

Самойлова - інструмент у чужих руках

У Москві вважають, що рішення СБУ щодо Самойлової - просте непорозуміння і що Європа має захистити російську співачку. Хоча її відвідини анексованого Криму - не просто ляпас Києву, це - демонстрація Європі того, що Росія вважає кримський півострів своїм. Мовляв, Самойлова їздила в один із регіонів РФ, і в цьому немає жодного криміналу.

Історія з російською учасницею «Євробачення» в Києві, напевно, не єдина і не остання у безглуздому протистоянні між Москвою і європейською спільнотою. Кремль, звичайно ж, виявляє пиху і каже, що якщо Самойлова не поїде на «Євробачення-2017», то вона стане учасницею пісенного конкурсу у 2018 році. Щоправда, що буде робити Росія, якщо раптом фестиваль знову проходитиме Україні, поки ніхто не каже.

На даний момент заборона в'їзду для Самойлової - хороша тема для спекуляцій в РФ. Кремлю напередодні президентських виборів потрібен зовнішній ворог. Схоже, Путін з ним визначився. Це - Україна. Що може бути більш вдалим для демонстрації ворожості, як не позиція Києва щодо російського інваліда? Відповідь, як на мене, є очевидною.

Словесні баталії на тлі реальної війни

Напередодні рішення СБУ із приводу Самойлової Рада національної безпеки і оборони України тимчасово заборонила вантажні перевезення з окупованим Донбасом і запровадила санкції щодо російських банків, які працюють в українській державі. Петро Порошенко зробив свою позицію жорсткішою - і стосовно «ДНР/ЛНР», і стосовно Путіна. Рішення щодо російської учасниці «Євробачення» стало логічним продовженням цієї політики.

Москва демонстративно ігнорує всі прохання та ініціативи Києва. І з обміну полоненими, і стосовно мирних ініціатив на Донбасі, і з відновлення українсько-російського кордону. Тому було б дивним, якби на цьому тлі Київ виявив дружелюбність до співачки, яка ігнорує українське законодавство. Хоча сама співачка, звичайно ж, не відчуває за собою провини. Вона живе в тій реальності, в яку її занурила нинішня російська влада.

Очевидно, що оголошенням Самойлової персоною нон грата ця історія не закінчиться. Москва спробує використати цей конфлікт на усі сто. А це означає, що ми будемо свідками ще не однієї публічної дискусії між офіційним Києвом та Москвою на тему «Євробачення-2017». І відбуватися ці баталії будуть на тлі війни на Сході України, яка не припиняється, і десятків тисяч загиблих.

Джерело: Deutsche Welle

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