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    Думки вголос

    Країно, почекай ще десять днів. Депутати відпочивають

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Сьогодні, 22:02
    • Розсилка

    Поспішати нема куди. Почекай країно ще 10 днів. Рада на вакаціях

    Список відкладених Радою справ:

    1. Відставка Гонтаревої

    2. Звіт уряду Гройсмана за рік діяльності

    3. Ухвалення нового виборчого закону на пропорційній основі

    4. Обрання нових членів ЦВК

    5. Ухвалення законодавства під рішучі економічні реформи Порошенка

    6. Ухвалення законодавства під рішучі пенсійні реформи Гройсмана

    Поспішати нема куди. Почекай країно ще 10 днів. Рада на вакаціях. Майскіє, йпт

    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЦВК Верховна Рада депутати
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