Суд над Януковичем – початок президентської кампанії Порошенка

Сергій Руденко Журналіст

Сергій Руденко

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Фото: Михайло Глуховський Суд над Віктором Януковичем

Початок суду над Віктором Януковичем – це початок нової президентської кампанії Петра Порошенка. Однак судити треба не лише екс-президента, а і його поплічників

4 травня у Києві починається великий судовий процес «Україна проти Януковича». Генеральна прокуратура (ГПУ) обвинувачує екс-президента України у державній зраді та сподівається на заочний вирок для втікача. Цей суд, власне, повинен поставити крапку в історії зради Януковича, відкривши при цьому епоху судових процесів над його поплічниками, обвинуваченими у розкраданні країни. Чи буде при цьому встановлена справедливість, залишається великим питанням.

Чому не судять пособників?

ГПУ ставить Віктору Януковичу у провину підписання звернення до Володимира Путіна з проханням ввести російські війська на територію України. Мова йде про лист, датований 1 травня 2014 року. Саме цей документ свого часу на засіданні Ради Безпеки ООН демонстрував нині покійний Віталій Чуркін. Щоправда, сам Янукович стверджує, що від його імені була заява, а не лист. Але це не так важливо. Українська сторона наголошує на тому, що саме цей заклик поклав початок і анексії Криму, і війні на Донбасі.

Але якщо вже бути зовсім точним, то Віктор Янукович зрадив своїй державі ще 21 квітня 2010 року. Саме тоді він разом із Дмитро Медведєвим (який на той час був президентом РФ. - Ред.) підписав так звані «харківські угоди». Вони подовжили строк перебування Чорноморського флоту РФ у Криму з 2017-го по 2042 рік. Два колишні президенти України Леонід Кучма і Віктор Ющенко назвали ці угоди зрадницькими, а тодішня опозиція до крові (у буквальному сенсі слова) намагалася завадити їхній ратифікації в парламенті. Однак 236 депутатів на чолі зі спікером Володимиром Литвином проголосували за «харківські угоди». Саме це і стало початком великої зради Віктора Януковича.

Дивно, однак ГПУ почала не з цих подій. І даремно. Тому що частина тих, хто тиснув на кнопки «за» ратифікацію «харківських угод», до сих пір сидять у залі Верховної Ради. Вони продовжують зраджувати державі. Як продовжують розгулювати на свободі й інші поплічники Януковича - ті, хто у президентській адміністрації, у міністерствах і відомствах готував ґрунт для державної зради. І чи сядуть вони на лаву підсудних - поки не відомо.

Карти, гроші, два стволи

Напередодні судового процесу над Януковичем Петро Порошенко урочисто оголосив про конфіскацію 1,4 мільярда доларів, які належали екс-президенту та його соратникам. Попри весь песимізм українців і категоричне заперечення Януковичем наявності такої суми, крига, як-то кажуть, скресла. Чи не вперше за три роки постмайданна влада продемонструвала рішучість і наполегливість по відношенню до «колишніх».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко суд над Януковичем називає безпрецедентним. Так, процес, поза всяким сумнівом, обіцяє бути унікальним. Уперше за 26 років незалежності України президент обвинувачується у державній зраді. Це вимагає від прокуратури й суду особливої підготовки. Помилитися в цьому процесі ніяк не можна. На кону - репутація не лише нинішньої влади, але й у цілому країни.

Заочний вирок Віктору Януковичу має прискорити інші судові процеси над «колишніми», а головне - щодо повернення вивезених ними грошей із країни. В Україні складають легенди про величезні багатства, вкрадені Януковичем & Co. Однак окрім згаданих 1,4 мільярда до бюджету поки що нічого не потрапило. Від того, яким буде вирок екс-президенту країни, залежить у тому числі й доля «виведених» ним і його соратниками грошей.

Другий похід Порошенка за президентством

Початок суду над Віктором Януковичем - це початок нової президентської кампанії Петра Порошенка. Нинішній глава держави націлений на другий президентський термін. Йому, звісно, потрібні яскраві перемоги. І, перш за все, - перемога над Віктором Януковичем. Навіть якщо ця перемога - заочна. Адже за три останні роки заклик Майдану «Бандитам - тюрми!» так і залишився нереалізованим.

Генпрокурор Юрій Луценко, звісно ж, обіцяє розібратися і з екс-президентом Януковичем, і з його пособниками. До 24 серпня цього року він анонсував початок судових процесів над младоолігархом Сергієм Курченком та екс-главою міністерства доходів і зборів Олександром Клименком. У СІЗО перебуває колишній голова фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді Олександр Єфремов. Але все це не означає, що вони будуть засуджені. Нинішня влада звикла до широких політичних жестів, які, на превеликий жаль, поки що не наповнені реальними діями (а простіше кажучи - вироками).

Бажання Порошенка отримати дивіденди від суду над Януковичем цілком можна пояснити. Але може виявитися і так, що через два роки - коли в Україні повинні відбутися чергові президентські вибори - з нинішнього президента спитають не тільки про покарання попередників. Петра Олексійовича можуть запитати уже і про його соратників. І в цьому випадку вирок для Януковича може виявитися як ніколи доречним.

Джерело: Deutsche Welle

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