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    Думки вголос

    Коли ви думаєте, що все пропало – не вірте!

    • Предстоятель УГКЦ Святослав

      Предстоятель Української греко-католицької церкви

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    Великоднє привітання Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава

    Дорогі брати і сестри в Україні і на поселеннях, у цей світлий празник, торжество усіх торжеств, дозвольте усіх вас привітати зі святом Воскресіння ГНІХ.

    Це Пасхальне таїнство, що ми переживаємо, має дві частини. Одна з них сповнена смутком, адже Господній гріб, куди поклали тіло Христа, є символом кінця і безвиході.

    Та ось Христос воскресає, ламає брами смерті і переможцем виходить із гробу.

    Нашим виходом є Він – воскреслий Спаситель. Він є джерелом нашої віри, є нашою надією, Він є нашим миром. Тож, вітаючи вас, прагну вам благовістити: коли ви думаєте, що все пропало і закінчилося – не вірте! Бо кожен кінець є по суті початком.

    Пасха – поворотний момент усього людства. І цей день є нашою новою силою, нашим відродженням, нашою надією на краще завтра


    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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