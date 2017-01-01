Чому у Києві має бути вулиця названа на честь Романа Шухевича

Сергій Висоцький Народний депутат

Сергій Висоцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Шухевич

Ми всі постійно розмовляємо про майбутнє. Але перед тим як знайти власне українське майбутнє, нам потрібно знайти власне суверенне українське минуле

Не смогу обойти тему проспекта Шухевича. Вот смотрите. Представьте себе, что в 2014 мы проигрываем. Украина оккупирована российской армией. Вышедшие на Майдан или расстреляны или сосланы в Сибирь. Начинается построение счастливого единого государства с Россией.

На фоне этого условный Турчинов уходит в подполье, собирает армию. Начинается партизанская война.

Для того, чтобы подорвать базу повстанцев оккупанты развертывают против них информационную войну. Переодетые в форму армии сопротивления ФСБэшники насилуют женщин и расстреливают села. В СМИ публикуются поддельные заявления Турчинова, по типу: «Мы будем сражаться до последней капли украинской крови за право есть мозги русских и поклоняться Сатане». Короче, начинается тотальный распятый мальчик. В итоге спецслужбы оккупантов убивают лидера сопротивления, уничтожают подполье. Десятилетия детей в школе учат тому, что Майдан был заговором западных империалистов, направленный на стравливание братских народов, и что героическое ополчение во главе с Моторолой освободило украинцев от натовского ига. Рассказывают на уроках о том, как в Славянске Кровавый Пастор лично вырезал сердце маленькому мальчику только за то, что тот обратился к карателю на русском языке.

Проходит много лет. Украина вновь обретает независимость. В столице решают назвать улицу именем Турчинова и снести памятник Мотороле. И тут возмущённая общественности начинает: как? Тому самому, который сатанист и детям сердца вырезал? Не забудем, не простим! Не трожь памятник защитнику детей Мотороле! И в таком вот духе.

Удивительно после всей работы проделанной Volodymyr Viatrovych видеть подобные дискуссии.

Видеть несмотря на то, что мы на собственной шкуре и прямо сейчас наблюдаем как кремлёвская пропаганда создаёт мифы и извращает даже текущие события. Историческая война ФСБ и Кремля - это застывшая в янтаря информационная война НКВД и Кремля в 40-х и 50-х годах. Странно, что понимая абсурдность страшилок про распятого мальчика некоторые с таким упором прободают тиражировать мифы про УПА.

Думаете распятый мальчик - это сказка для дебилов? Нет! Распятый мальчик - это реальность наших внуков, если мы проиграем.

Поэтому да, я не понимаю почему человек сражавшийся за свой народ и за создание своего государства с двумя самыми страшными империями в человеческой истории не заслуживает улицы в свою честь.

И ещё. Мы все постоянно разговариваем о будущем. Но перед тем как найти собственное украинское будущее, нам нужно найти собственное суверенное украинское прошлое. Только его осознание может стать общим национальным фундаментом для построения нашего общего нового.

Джерело: блог Сергія Висоцького

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