Як кремлівські ляльководи використовують українських ветеранів

Сергій Висоцький Народний депутат

Сергій Висоцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Цензор.нет

Ветеранам Другої світової і їхнім організаціям варто об'єднатися навколо підтримки державності України та ветеранів поточної національно-визвольної війни проти російського імперіалізму

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Смотрел брифинг ветеранов Второй мировой, организованный Оппоблоком. Заслуженные деды в орденах, речи о том, как государство не обращает на них внимания. Подвиг, защитили страну от фашизма, святое 9 мая. И ни слова о том, что сейчас на фронте гибнут их внуки. Ни одного слова поддержки.

Знаете, нет ничего удивительного в том, что внимание общества сфокусировано на текущей войне, вместо войны 70-летней давности. Просто оттого что с этой войны в дома тысяч украинцев шли и продолжают идти реальные похоронки.

Даже не углубляясь в историко-этический анализ советской роли в разжигании ВМ2, ничего удивительного в смещении фокуса общественного и политического внимания нет. Поэтому я признаю, что многие ветераны ВМ2 могут чувствовать себя обиженными.

При этом, есть простой способ решения этой проблемы. Ветеранам ВМ2 и их организациям стоит объединиться вокруг поддержки государственности Украины и ветеранов текущей национально-освободительной войны против российского империализма. Это бы смогло помочь преодолеть текущее отчуждение.

Вместо этого говорить от их имени поставлены бодренькие 60-летние коммунисты, регионалы и прочие любители Кремля. Повестка вырабатывается соответствующая.

Из-за этого коллективный голос советского ветерана звучит характерным фальцетом коллаборанта. Советский ветеран используется агрессором и коллаборантом в своих играх. Ветераном кремлевские кукловоды прикрывают провокаторов с портретами Сталина 9 мая в Киеве. Ветерана кремлевские кукловоды используют для продвижения своих политиков в Украине. Ветераном они пытаются торпедировать значимость современного подвига украинского народа в его борьбе против российской агрессии.

Именно поэтому многие люди воспринимают советского ветерана, или скажем так, его текущую коллективно-публичную ипостась, в качестве актуального инструмента гибридной агрессии России против Украины. Именно поэтому общество пытается защититься, в том числе и инициативами об отмене 9 мая.

Пока украинских ветеранов советской армии будут представлять подонки - ситуация будет только усугубляться. Многие украинцы будут воспринимать советского ветерана как человека, продолжающего воевать за советское империалистическое государство против независимой Украины.

Джерело: блог Сергія Висоцького

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