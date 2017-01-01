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    Думки вголос

    Чому українська влада не реагує на події у Мінську?

    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Сьогодні, 20:13
    • Розсилка

    Україна мала б експортувати в Білорусь Національну Революцію одразу після подій на Майдані, бо геополітично Білорусь критично важлива для України

    Живє Бєларусь!

    Нульова реакція постмайданної влади в Україні на події в Білорусі красномовно свідчить сама за себе.

    Нинішні небожителів з печерських пагорбів, хоч і прийшли до влади на хвилі народних протестів, тепер бояться і ненавидять власний народ не менше, ніж Бацька. І силу та провокації щодо протестувальників теж готові застосовувати не менш рішуче і підло ніж в Білорусі.

    Але я не про це. Здається не має у світі народа настільки близького до українців як білоруси.

    У нас насправді спільне історичне минуле. І хоча з часів внука Володимира Великого - Брячеслава білоруси стали автономними від Києва, ми пліч-о-пліч йшли історичними шляхами. Мали спільну державу - Велике князівство Литовське. Спільно переживали трагедію московської окупації.

    Білоруси взяли активну участь у Революції Гідності і багато з них пройшли горнило фронту московсько-української війні.

    Україна мала б експортувати в Білорусь Національну Революцію одразу після подій на Майдані, бо геополітично Білорусь критично важлива для України. Білорусь незалежна і національна.

    Бацька створив і закріпив зразковий неоколоніальний совок, але в такій ситуації Білорусь не може існувати вічно. Вона або остаточно втратить суверенітет та ідентичність, або шляхом Національної Революції поверне собі суб'єктність.

    Влада в Україні зробила навпаки. Замість віддячити білоруській нації, почала барижничати з Бацьком.

    Заробляти фактично на крові. Тому сьогодні заховала голову в пісок.

    А ми повині пам'ятати, що без вільної національної Білорусі українська державність буде під постійною загрозою...

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Олександр Лукашенко
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