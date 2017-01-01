Чому українська влада не реагує на події у Мінську?
- Сьогодні, 20:13
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Розсилка
Україна мала б експортувати в Білорусь Національну Революцію одразу після подій на Майдані, бо геополітично Білорусь критично важлива для України
Живє Бєларусь!
Нульова реакція постмайданної влади в Україні на події в Білорусі красномовно свідчить сама за себе.
Нинішні небожителів з печерських пагорбів, хоч і прийшли до влади на хвилі народних протестів, тепер бояться і ненавидять власний народ не менше, ніж Бацька. І силу та провокації щодо протестувальників теж готові застосовувати не менш рішуче і підло ніж в Білорусі.
Але я не про це. Здається не має у світі народа настільки близького до українців як білоруси.
У нас насправді спільне історичне минуле. І хоча з часів внука Володимира Великого - Брячеслава білоруси стали автономними від Києва, ми пліч-о-пліч йшли історичними шляхами. Мали спільну державу - Велике князівство Литовське. Спільно переживали трагедію московської окупації.
Білоруси взяли активну участь у Революції Гідності і багато з них пройшли горнило фронту московсько-української війні.
Україна мала б експортувати в Білорусь Національну Революцію одразу після подій на Майдані, бо геополітично Білорусь критично важлива для України. Білорусь незалежна і національна.
Бацька створив і закріпив зразковий неоколоніальний совок, але в такій ситуації Білорусь не може існувати вічно. Вона або остаточно втратить суверенітет та ідентичність, або шляхом Національної Революції поверне собі суб'єктність.
Влада в Україні зробила навпаки. Замість віддячити білоруській нації, почала барижничати з Бацьком.
Заробляти фактично на крові. Тому сьогодні заховала голову в пісок.
А ми повині пам'ятати, що без вільної національної Білорусі українська державність буде під постійною загрозою...
Джерело: Блог Юрія Сиротюка