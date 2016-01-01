Про вплив безвладдя в ЄС та США на Україну

Тарас Возняк Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

Тарас Возняк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп та Володимир Путін

Здається, що на цьому етапі ми відбилися від російської агресії, якби ця шарпанина не продовжувалася

Поки що режим Путіна немає тих ресурсів, щоб розвинути більш широкий наступ, навіть користуючись тим, що у США і Європі період «міжщастя».

У США Барак Обама, як кривенька качечка, закінчує своє невдале президентство. Трамп ще по суті до влади не прийшов, а у ЄС готуються вибори у Франції і Німеччині. Там теж значною мірою є своєрідне безвладдя. Але тим не менше Путіну не вдається нічого зробити, він застряг в черговому Афганістані, тобто в сирійському Алеппо.

Другий висновок, який хочеться зробити, це те, що світ зарухався. Він ще не знаходить тих форм, у яких може конституюватися, але шукає їх після шоку Брексіту й іншого. Поки що немає відповіді, у яких формах ЄС збирається існувати далі. Але окрім того, щоб не пускати Україну, нічого більше конкретного з того боку не чути.

Так само проблематично виглядає і майбутнє США, бо те, що у своїй передвиборчій компанії декларував Трамп відходить від того, ким США є тепер і ким вони були до цього часу. В цьому контексті перед нами теж є певний виклик, адже ми маємо розуміти, яку країну і в яких формах нам будувати. Всередині самих себе – маємо зосередитися на власній країні. Що дуже складно з огляду на те, що країна по суті окупована олігархічними планами.

Джерело: Обозреватель

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