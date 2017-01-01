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    Думки вголос

    Авдіївський феномен: бебі-бум під час війни

    • Андрій Цаплієнко

      Журналіст

    • Сьогодні, 10:35
    • Розсилка

    Місцеві жителі жартують, що у всьому винне відімкнення електроструму

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    Авдеевский феномен. В городе, который третий год страдает от жесточайших обстрелов, и роды иногда принимали в подвале при свечах, наблюдается настоящий бэби-бум!

    Доктор местного родильного отделения утверждает, что дети появились даже у тех, кто стоял на учете по бесплодию. Медики называют разные причины всплеска рождаемости в эпицентре войны. А сами жители шутят, что всему виной перебои с электричеством.))

    Эта малышка родилась сегодня, в одну из самых тихих ночей под Донецком. Родители решили назвать девочку Викторией. В честь победы.

    Вспомнил, что я в Авдеевке, и на всякий случай уточнил , чьей победы?) «Конечно украинской»,- ответила счастливая мать.

    Джерело: блог Андрія Цаплієнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Донбас діти Авдіївка
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