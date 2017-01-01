У Києві виготовляли дипломи та паспорти для бойовиків на Донбасі

Андрій Цаплієнко Журналіст

Андрій Цаплієнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не Донецьк, і не Луганськ, і навіть не Москва

Саме в Києві виготовляють документи для ватажків бойовиків.

Контррозвідка накрила цілий сервіс документальної підтримки ОРДЛО. Справа була поставлена на широку ногу.

Паспорти, свідоцтва про права влаcності і навіть диплом вчителя історії. Повний паперовий супровід сепаратистам забезпечували в одній з столичних квартир.

«Руській мір» протягом двох років щедро фінансував майстрів підробного жанру. Грошей на фальшиві документи не шкодували. Фінансування йшло через так зване «Міністерство державної безпеки ДНР», яке повністю контролюється ФСБ Російської Федерації.

Вражає пакет замовлень підпільних друкарів. Оперативники знайшли підробні дипломи про вищу освіту для начальника 2 управління («військова контррозвідка») так званої «МДБ ДНР» Каминіна Валерія Вікторовича (псевдо «Док»), співробітника підрозділу агентурної розвідки того ж самого закладу Галані Олександра Геннадійовича (відомий, як «Майор») та начальника служби безпеки бригади «Призрак» так званої «ЛНР» Ковальова Леоніда Валерійовича (позивний «Борець»). Уся трійця представлена на сайті «Миротворець».

Команда «столичних друкарів», скоріше за все, планувала розширювати справу. Оперативники СБУ виявили десятки тисяч бланків. З їхньою допомогою, з будь-якого бойовика можна зробити спеціаліста, магістра, кандидата і навіть доктора наук. Мода на фальшивих науковців в ОРДЛО, вочевидь, тягнеться з часів «Проффесора».

А ось коментарій із-за порєбріка:

«В ОРДЛО идёт процесс государственного формирования, поэтому с бандитов, которые позанимали должности, стали требовать подтверждение квалификации. В Рашке диплом можно проверить с позиций ОРДЛО, а в Украине - затруднительно. Поэтому они за дипломами и обращаются. Это формирование Приднестровья на территории Украины»

Джерело: блог Андрія Цаплієнка

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