Юрій Луценко Генеральний прокурор України

Юрій Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ці дні наступає той рідкісний і грізний час, коли на кону – Україна

Перед вирішальним зіткненням ворог задіяв усю потугу окупаційної орди і внутрішніх агентів.

Одні вбивають снарядами і кулями, інші – словами зневіри, розбрату та міфом про мир будь-якою ціною.

Для України не настане мир без Перемоги.

Перемога не настане без бодай тимчасового припинення внутрішнього протистояння.

Хай би скільки накипіло, зараз – той час, коли ми всі – українці. І ми всі в одному окопі з нашими героїчними Збройними силами.

В єдності – наша сила!

Наші сльози віділлються.

Наших убитих, поранених, мордованих у полоні – не вибачимо.

Перемога буде за нами.

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