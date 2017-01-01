Для України не настане мир без Перемоги
- Сьогодні, 16:02
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Розсилка
У ці дні наступає той рідкісний і грізний час, коли на кону – Україна
Перед вирішальним зіткненням ворог задіяв усю потугу окупаційної орди і внутрішніх агентів.
Одні вбивають снарядами і кулями, інші – словами зневіри, розбрату та міфом про мир будь-якою ціною.
Для України не настане мир без Перемоги.
Перемога не настане без бодай тимчасового припинення внутрішнього протистояння.
Хай би скільки накипіло, зараз – той час, коли ми всі – українці. І ми всі в одному окопі з нашими героїчними Збройними силами.
В єдності – наша сила!
Наші сльози віділлються.
Наших убитих, поранених, мордованих у полоні – не вибачимо.
Перемога буде за нами.