  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луценко
    Думки вголос

    Для України не настане мир без Перемоги

    • Юрій Луценко

      Генеральний прокурор України

    • Сьогодні, 16:02
    • Розсилка

    У ці дні наступає той рідкісний і грізний час, коли на кону – Україна

    Перед вирішальним зіткненням ворог задіяв усю потугу окупаційної орди і внутрішніх агентів.

    Одні вбивають снарядами і кулями, інші – словами зневіри, розбрату та міфом про мир будь-якою ціною.

    Для України не настане мир без Перемоги.

    Перемога не настане без бодай тимчасового припинення внутрішнього протистояння.

    Хай би скільки накипіло, зараз – той час, коли ми всі – українці. І ми всі в одному окопі з нашими героїчними Збройними силами.

    В єдності – наша сила!

    Наші сльози віділлються.

    Наших убитих, поранених, мордованих у полоні – не вибачимо.

    Перемога буде за нами.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Крим Донбас війна Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ