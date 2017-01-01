Путін дав Ахметову дев'ять місяців

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останніми днями розмови про «націоналізацію майна» Ахметова в ЛДНР затихли.

Головна причина – росіяни вирішили дати Ахметову шанс ще трохи платити його ж робітникам, допоки в Кремлі не вирішать, як правильно переорієнтувати всі потоки на Росію

Отже, почнемо з простого. Озброєні люди зайшли лише на частину підприємств Ахметова. Але, що більш важливо – люди в костюмах, які повинні були б почати вникати в фінансові потоки і схемиз'явилися лише в готелях і малозначимих підприємствах, які не потребують серйозних капіталовкладень. Де-факто, так звана, нацоналізація зараз призупинена. При цьому в кулуарах курсує магічна цифра 9-10 місяців за які буде знайдена справжня схема «націоналізації».

Справедливості ради треба зазначити, що росіяни дуже непогано обізнані з усіма схемами і ще два роки тому на всіх крупних підприємствах (це стосується не лише Ахметова) з'явилися куратори від ФСБ. Але будь-яка людина, яка хоч трохи розуміється на менеджменті розуміє, що збір інформації і управління це різні речі. Тому відсутність людей в костюмах говорить лише про одне: в Кремлі нема готової схеми по націоналізації. Але це не значить, що вона не розробляється (точніше існує в різноманітних варіантах), але досі ще не затверджена.

Протягом останніх днів на Донбасі побувала російська комісія «високого рівня», яка мала б розглянути варіанти націоналізації. Паралельно в Кремлі відбувалися розмови з власниками цілого ряду підприємств гірничо-металургійного комплекса, які мали б взяти на себе оперативне управління заводами і шахтами. І там же розглядадися кандидатури фуксів, або точніше курченків, які мали б грати роль фронтменів.

Станом на зараз в Кремлі вперлися в схеми, якими буде легалізовуватися продукція. Ряд російських компаній, які могли б взяти на себе «відповідальність» за ці підприємства просто неготові зараз легалізувати ці схеми, бо бояться розширення санкцій. І це головна причина гальмування націоналізації. При цьому, всі розмови про відсунення Суркова від ЛДНР поки є лише розмовами – він залишається головним в Кремлі по цих питаннях. В усякому разі поки що.

Зараз росіяни взяли паузу, яку в найближчі місяці оплатить Ахметов. І тут треба розуміти, що в його логіці втрата мільярда гривень на зарплати протягом наступних 4-5 місяців може окупитися потім, якщо росіяни все ж не знайдуть схему нормальної легалізації для привласнення активів. Поки все ще існує висока вірогідність того, що від Ахметова можуть просто попросити збільшення «рентних платежів».

Простіше кажучи, ситуація тимчасово поставлена на паузу. І зараз сказати коли почнеться новий виток націоналізації не може ніхто – як тільки знайдеться реальна схема і реальний бізнесмен, який готовий гарантувати стабільне фінансування цих підприємств все вирішиться дуже швидко. Хоча більш вірогідний сценарій – майно Ахметова будуть розбирати по шматках. І за відносно короткий проміжок часу його родерибанять. А він тим часом буде хапатися за залишки, які будуть танути на очах.

І останнє. Ми можемо всі радіти тому, як росіяни розірвуть Ахметова. Ми можемо також вимагати націоналізацію Донбасенерго чи Київенерго. Але всі ми маємо також пам'ятати, що платіжки за електроенергію і тепло виростуть безвідносно до того, хто буде керувати цими підприємствами. Вугілля з Донбасу ми будемо купувати в Європі, а там воно дорожче.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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