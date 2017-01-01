Асоціація України з ЄС: потрібно рухатися далі

Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

Віктор Шлінчак

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Асоціація України з ЄС

Перед Україною стоятиме не тільки завдання виконання цієї Угоди, але й вироблення подальшого стратегічного бачення

В жодному разі не применшуючи значення Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом (непідписання якої Януковичем породило Майдан), маємо все ж розуміти, що Угода створювалася за одних умов, а її виконання відбуватиметься за інших.

Для інформації - з часу парафування Угоди (30 березня 2012 року) пройшло 5 років. Тому закономірно, що частину норм нам уже сьогодні хотілося б переглянути. На жаль, цей процес важкий і виглядає поки що нереальним за діючої політичної кон'юнктури в ЄС.

Й так, я вважаю, АП Порошенка фантастично «пропетляла» між крапельками, щоб сьогодні у Нідерландах була поставлена остаточна крапка. Але, попри те, перед Україною стоятиме не тільки завдання виконання цієї Угоди, але й вироблення подальшого стратегічного бачення.

Треба іти вперед!

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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