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    Меркель «випхала» Штайнмаєра в президенти Німеччини

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка
    Меркель та Штайнмаєр
    Меркель та Штайнмаєр

    Стратегічно Меркель може втратити, оскільки Штайнмаєр навряд чи сидітиме як президент Гаук і чекатиме, коли йому треба виконати якусь церемоніальну функцію

    Меркель, як то кажуть, «випхала» Штайнмаєра в президенти. Сьогодні його рейтинг у Німеччині близький до 70 відсотків. Рейтинг Меркель – близько 40.

    Таким чином, діюча канцлер відправила головного конкурента від соціал-демократів на «підвищення», щоб він не заважав їй знову обійняти посаду. Що, очевидно, і станеться. Бо навряд чи німецькі політики віддадуть усю повноту влади соціал-демократам (новий лідер соціал-демократів Шульц наступає Меркель на п'ятки зі своїм рейтингом). Це тактичні перегони. Але стратегічно Меркель може втратити, оскільки Штайнмаєр навряд чи буде сидіти як президент Гаук, і чекати, коли йому треба виконати якусь церемоніальну функцію.

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    Штайнмаєр намагатиметься забрати у Меркель міжнародний напрям. Що цілком логічно.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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