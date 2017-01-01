Меркель «випхала» Штайнмаєра в президенти Німеччини

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Віктор Шлінчак

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Меркель та Штайнмаєр

Стратегічно Меркель може втратити, оскільки Штайнмаєр навряд чи сидітиме як президент Гаук і чекатиме, коли йому треба виконати якусь церемоніальну функцію

Меркель, як то кажуть, «випхала» Штайнмаєра в президенти. Сьогодні його рейтинг у Німеччині близький до 70 відсотків. Рейтинг Меркель – близько 40.

Таким чином, діюча канцлер відправила головного конкурента від соціал-демократів на «підвищення», щоб він не заважав їй знову обійняти посаду. Що, очевидно, і станеться. Бо навряд чи німецькі політики віддадуть усю повноту влади соціал-демократам (новий лідер соціал-демократів Шульц наступає Меркель на п'ятки зі своїм рейтингом). Це тактичні перегони. Але стратегічно Меркель може втратити, оскільки Штайнмаєр навряд чи буде сидіти як президент Гаук, і чекати, коли йому треба виконати якусь церемоніальну функцію.

Штайнмаєр намагатиметься забрати у Меркель міжнародний напрям. Що цілком логічно.

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