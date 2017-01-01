«Крим-наш» чи «Трамп-наш»: складна ситуація для Росії
- Сьогодні, 18:43
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Розсилка
Трамп, як досвідчений перемовник і бізнесмен, не хоче розпочинати свої відносини з Росією з великої політичної помилки
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Совершенно неожиданно для России возникла коллизия. Ей приходится публично, на глаза всего мира, выбирать одно из двух бед - либо «Крым-наш», либо «Трамп-наш». И то, и другое тянет за собой огромные проблемы и риски для России.
Трамп открыто, через свой любимый Твиттер, а не тайно, через своего неудачливого советника по нацбезопасности Флинна, требует вернуть Крым Украине, если Кремль хочет, чтобы он остался «другом России». Это не похоже на тайную геополитическую сделку между Россией и США за счет Украины, на которую так рассчитывает Путин. И дело не в любви «молодого президента» США к многострадальной Украине. Просто Трамп, как опытный переговорщик и бизнесмен, не хочет начинает свои отношения с Россией с большой политической ошибки, которую трудно будет исправить, и которая делает его зависимым от последующих шагов Путина.
Вот почему Вашингтон решил сначала реанимировать свое «орудие силы» - НАТО, а потом начать медленный диалог, а не сделку, с путинской Россией. А это надолго. И в наших интересах.