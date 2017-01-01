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    Думки вголос

    «Крим-наш» чи «Трамп-наш»: складна ситуація для Росії

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Сьогодні, 18:43
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп, як досвідчений перемовник і бізнесмен, не хоче розпочинати свої відносини з Росією з великої політичної помилки

    Мовою оригіналу

    Совершенно неожиданно для России возникла коллизия. Ей приходится публично, на глаза всего мира, выбирать одно из двух бед - либо «Крым-наш», либо «Трамп-наш». И то, и другое тянет за собой огромные проблемы и риски для России.

    Трамп открыто, через свой любимый Твиттер, а не тайно, через своего неудачливого советника по нацбезопасности Флинна, требует вернуть Крым Украине, если Кремль хочет, чтобы он остался «другом России». Это не похоже на тайную геополитическую сделку между Россией и США за счет Украины, на которую так рассчитывает Путин. И дело не в любви «молодого президента» США к многострадальной Украине. Просто Трамп, как опытный переговорщик и бизнесмен, не хочет начинает свои отношения с Россией с большой политической ошибки, которую трудно будет исправить, и которая делает его зависимым от последующих шагов Путина.

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    Вот почему Вашингтон решил сначала реанимировать свое «орудие силы» - НАТО, а потом начать медленный диалог, а не сделку, с путинской Россией. А это надолго. И в наших интересах.

    Джерело: блог Віктора Небоженка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    США НАТО Путін Дональд Трамп
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