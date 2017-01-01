E-декларації для громадських об'єднань. І в чому проблема?

Наталія Влащенко Журналіст

Наталія Влащенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про пропозицію заповнювати е-декларації журналістам і громадським діячам. Що цікаво – журналісти не заперечують. А ось грантоїди з трусів вистрибують. Мовляв, це наїзд на боротьбу з корупцією.

Та заради Бога, хлопці, заповніть декларацію і біжіть боротися. А ми хоч зрозуміємо, яка різниця між професійною та громадською діяльністю.

А то тут прямо стогони: не контролюйте їх, бо наслідки будуть непередбачувані. А можна детальніше?

Що непередбачуваного може статися, якщо Петренко або Сидоренко перестануть боротися з курінням за 10 млн або писати закони за приблизно таку ж суму? При цьому самі вони після Ніжинського педінституту не в змозі, тому тихо довіряють за невелику мзду старим корупціонерам. Різницю – на картки приватних підприємців.

Що непередбачуваного cтанеться, якщо все це припинити?

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»