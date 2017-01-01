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    Думки вголос

    E-декларації для громадських об'єднань. І в чому проблема?

    • Наталія Влащенко

      Журналіст

    • Сьогодні, 07:22
    • Розсилка

    Про пропозицію заповнювати е-декларації журналістам і громадським діячам. Що цікаво – журналісти не заперечують. А ось грантоїди з трусів вистрибують. Мовляв, це наїзд на боротьбу з корупцією.

    Та заради Бога, хлопці, заповніть декларацію і біжіть боротися. А ми хоч зрозуміємо, яка різниця між професійною та громадською діяльністю.

    А то тут прямо стогони: не контролюйте їх, бо наслідки будуть непередбачувані. А можна детальніше?

    Що непередбачуваного може статися, якщо Петренко або Сидоренко перестануть боротися з курінням за 10 млн або писати закони за приблизно таку ж суму? При цьому самі вони після Ніжинського педінституту не в змозі, тому тихо довіряють за невелику мзду старим корупціонерам. Різницю – на картки приватних підприємців.

    Що непередбачуваного cтанеться, якщо все це припинити?

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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